Ferdi Zeyrek’i samimiyet taşıdı

Mahir KANAAT

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ani ölümü tüm ülkede derin üzüntü yarattı. Zeyrek’in yakın çalışma arkadaşı ve İletişim Danışmanı Önder İnce, Ferdi Zeyrek’i anlattı.

İnce, seçim kampanyasından belediyedeki ilk icraatlara kadar geçen süreci anlattı.

Kampanyaya başlarken saha fotoğrafı nasıldı?

İlk ölçümde 20 puan gerideydik. ‘Kapanmaz’ denilen bir fark vardı. Üstelik rakibimiz üç dönemlik, ‘yenilmez’ diye görülen bir başkandı. Bu başkan bizi; önce görmeyecek, sonra küçümseyecekti. Bize cevap vermeye başladığı gün ise artık psikolojik üstünlüğü alacaktık. Öyle de oldu.

Stratejinin omurgasını hangi ilkeler oluşturdu?

Seçime nasıl bir ortamda gittiğimizi hatırlayın. Halkın büyük bir kısmı 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçlarının hayal kırıklığını yaşıyordu. Ama asıl olarak kendisini yalnız, mutsuz ve umutsuz hissediyordu. Biz büyük projeler yerine duygusal bir kampanya yapmaya karar verdik. Önce CHP örgütünü konsolide etmemiz, bize inanmalarını sağlamamız gerekiyordu. Sonra, kendisini “merkez sağ” olarak tanımlayan Manisalı seçmene gidecektik ki bu oran seçmenin neredeyse yüzde 50’sini oluşturuyor. Son olarak da kararsızları kazanmamız. Tüm bunları yaparken de Ferdi Başkan’ın en güçlü yanını kullanacaktık; samimiyet. Zeyrek’i samimiyet başkanlığa taşıdı. Yapacağını da yapamayacağını da çok net ortaya koyuyordu. Hayal satmıyordu. Bu samimiyeti, inandırıcı tavrı gün gün, dalga dalga yayıldı.

Hangi iletişim taktiği sıçrama yarattı?

Biz 3T dediğimiz modeli uyguladık. Önce sorunları teşhis ettik. Sonra bunları teşhir ettik ve en sonunda da tedavisini ortaya koyduk. Kapalı devre toplantılar, buluşmalar yerine açık bir iletişim stratejisi tercih ettik. Bağ, bahçe, pazar, sokak dolaştık. Manisa’nın seçmen profiline uygun olarak konvansiyonel medya yerine sosyal medyaya ağırlık verdik. Çok etkili videolar hazırladık. Rakibimizi de çok iyi analiz ve takip ettik. Onların “rahat kazanırız” düşüncesi bize avantaj sağladı.

O GÜN SONUCU HİSSETTİK

57 puanlık zafere giden kırılma anı neydi?

Şubat sonunda anketlerde başa baş geldik. Son haftaya ise 2-3 puan önde girmeyi planlarken beklenmedik şekilde açık ara önde göründük. Sahadan, ‘İlk kez CHP’ye oy vereceğim’ diyen AKP’li ve MHP’li seçmenler gelmeye başladı, o gün sonucu hissettik.

Belediye koltuğuna oturur oturmaz ilk icraat ne oldu?

Göreve geldikten sonra ilk iş MASKİ Genel Kurulu toplandı. Ferdi başkana “yapamazsın” dedikleri; ‘ilk 2 ton su 1 TL, sonraki kademede yüzde 30 indirim, kartlı sayaç zorunluluğuna son’ kararı geçti. Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan Manisa şu an ilk 10’da bile olmayan bir seviyeye indi.

MANİFESTO AÇIKLADIK

Ne değişti peki?

Suda yapılan bu düzenleme Ferdi Başkanın sözünü tutacağının ilk ve en net göstergesi oldu. Başkan’ın halk nezdinde başlayan samimiyeti ve güveni sağlamlaşmaya başladı. “Bizim Ferdi yapar, bizim Ferdi sözünü tutar” sözleri duyulmaya başlandı. Ayrıca göreve geldikten kısa bir süre sonra bir manifesto açıkladık. O manifestoda yeni dönem belediyecilik anlayışımızı da açıkladık. Zira biz bir anlayışı değiştirmek üzerine gelmiştik. Ferdi başkan orada ilk kez halka açık çağrıda bulundu; Gelin bu şehri birlikte yönetelim. Gelin sözde, yetkide ve kararda sizin de imzanız olsun. Bu büyük yankı uyandırdı ve halk, önceki dönem kendisine kapalı olan bir belediyeye sahip çıkmaya başladı.

Yeni dönemin belediyecilik anlayışı hangi temeller üzerine oturdu?

Birincisi halka rağmen halk için değil halkla birlikte tüm kesimler için dedik. İkincisi hak temelli sosyal belediyecilik. Yoksulluğun bu kadar derinleştiği bir ortamda vatandaşın yanında olmak. Yapılan yardımları, hizmetleri lütuf gibi değil, halkın hak ettiği, onun verdiği vergiyi yine halk için kullanma düşüncesi… Üç, veriye dayalı, bilimsel bilgiyle desteklenmiş hizmet anlayışı. Biz buna “yeni nesil belediyecilik” dedik. Geleneksel belediyeciliğin yanı sıra, dijital dünyayı yakından takip eden, akıllı şehir örnekleri sunan, çağı yakalamış bir belediyecilik anlayışı.



Kampanyadan icraata uzanan başarıda Zeyrek’in kişisel payı nedir?

Bu payı oranlamak çok zor çünkü olayın bizatihi kahramanı kendisi. Başkan, kampanya döneminde 2,5 milyon adım attı, 17 ilçeyi defalarca gezdi. Mahalle mahalle, köy köy dolaştı. Neredeyse sıkmadık el, fotoğraf çektirmedik kimse bırakmadı. Seçildikten sonra da temposunu devam ettirdi. Çünkü biz; “seçim kampanyası bitmedi. Kampanya evrildi.” diyorduk. Masa başından belediyeyi yöneten bir başkan olmadı. Oy veren, vermeyen ayırımını yapmadan, ‘Bir buçuk milyon Manisalının başkanıyım’ sözünü ilk akşam verdi, son güne kadar tuttu.

HAYALLERİ YARIM KALMAMALI

Vefatının ardından bu miras nasıl taşınacak?

Besim Başkan, Akhisar’da çok başarılı 6 yıl geçirdi. Oyunu, memnuniyet oranını artıran örnek belediye başkanları arasında gösteriliyordu. Ferdi Başkanla da çok uyumlu çalışıyorlardı. Bu anlamda çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ayrıca, Ferdi Başkan’ın kurduğu işleyen bir sistem ve alanlarında uzman, başarılı bir ekibi vardı. Bu ekip tıpkı Ferdi Başkanla olduğu gibi, Besim Başkan’ın başarısı için gece gündüz çalışacaktır. Ferdi Başkan’ın bıraktığı bu miras daha büyük başarılarla taçlanmalı, hayalleri yarım kalmamalı…