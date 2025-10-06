Ferdi Zeyrek’in adı Adıyaman’da yaşatılacak

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi’nin ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adını Adıyaman’da yaşatacaklarını açıkladı.

Adıyaman Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında yapıldı. Altınşehir Mahallesi’nde belediyeye ait bir alan üzerinde inşa edilecek “Ferdi Zeyrek Kreş ve Gündüz Bakımevi” projesinin Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirileceğini belirten Başkan Tutdere, “Daha önce Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilen bu alan uzun süredir boş durumdaydı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmelerin ardından burada bir kreş yapılması kararlaştırıldı. Bu kreşe, genç yaşta aramızdan ayrılan, insan sevgisiyle tanınan, çalışkan bir yerel yönetici olan Ferdi Zeyrek’in adını vereceğiz" dedi.

Tutdere, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne Adıyaman halkı adına teşekkür ediyorum. Ferdi Başkanımızın adını, Adıyaman’daki çocukların gülüşleriyle yaşatacağız” diye konuştu.

"Adıyaman Belediyesi Meclisi olarak Gazze’deki soykırımı en sert şekilde kınıyoruz"

Toplantıda, dünyanın ve Türkiye’nin gündeminde yer alan Gazze’deki insanlık dramına da değinen Başkan Tutdere, bölgedeki sivillere yönelik saldırıları “büyük bir insanlık suçu” olarak nitelendirdi. Başkan Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya ve Türkiye gündeminde yoğun ve acı verici gelişmeler yaşanıyor. Gazze’de sivillere, masumlara karşı büyük bir katliam, bir soykırım işleniyor. Terör devleti İsrail’in uyguladığı bu vahşeti, bu insanlık suçunu bir kez daha lanetliyoruz. Irkı, dili, dini, uyruğu ne olursa olsun, bu onurlu eyleme katılan tüm insan hakları savunucularını saygıyla selamlıyoruz. Zulme sessiz kalmayan, mazlumların, kadınların ve çocukların sesini dünyaya duyuran herkese minnettarız. Adıyaman Belediyesi Meclisi olarak Gazze’deki soykırımı en sert şekilde kınıyor, mazlum kim olursa olsun her zaman yanında olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.”

Toplantının diğer gündem maddelerinde Adıyaman’daki yeniden yapılanma sürecine de değinen Tutdere, şehrin her geçen gün toparlandığını vurguladı. Tutdere, “Hem yerelde hem ulusal düzeyde kurumlarımızla koordineli çalışıyoruz. Şehrimizin yaralarını sarmak için tüm kurumlarımız el ele veriyor. Çalışmalarımızla, diğer kurumların gayretleriyle depremin izlerini silmeye devam ediyoruz" dedi.

Toplantıda ayrıca Adıyaman Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında meclis üyelerine detaylı bir sunum yapıldı.