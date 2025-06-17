Ferdi Zeyrek’in adı Denizli’de yaşatılacak

Haber Merkezi

Denizli’de 1906 yılında inşa edilen ve uzun yıllar şehrin spor hayatına yön veren tarihi kapalı spor salonu için dönüşüm süreci başladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun katılımıyla başlatılan projeyle birlikte, yapı hem tarihine sahip çıkacak hem de gençliğe modern bir yaşam alanı sunacak. Yeni komplekse yakın zamanda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adı verilecek.

Proje kapsamında, salonun çevresi de gençlerin ihtiyaçlarına göre kabpüs mantığında yeniden tasarlanacak. Gençlere sosyal etkinlik imkanları sunulacak.