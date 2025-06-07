Ferdi Zeyrek’in evinde ilk inceleme yapıldı: İhmaller zinciri vurgusu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinin havuzunda elektrik akımına kapılmasının ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda hayat mücadelesi verin Zeyrek’in evinde Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirildi. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, heyetin tespitlerini açıkladı.

İlk bulgulara göre,elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup,elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır. — Mahir Ulutaş (@Mahir_Ulutas) June 7, 2025

"KORUMA EKİPMANLARININ GÖREVİNİ YAPMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

Savcılık tarafından ön soruşturma için görevlendirilen heyetin bir çok sorunu tespit ettiğini kaydeden Ulutaş, şunları söyledi:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır.

İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır.”