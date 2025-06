Ferdi Zeyrek’in hastaneye kaldırılmasının üzerinden 24 saat geçti: Durumu hâlâ kritik

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, elektrik çarpması sonucu ağır yaralanmasının üzerinden 24 saat geçti. Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saat 23.35 sularında Zeyrek’in Yunusemre ilçesindeki evinde yaşandı.

Başkan Zeyrek, evinin bahçesindeki havuzun motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ettiği sırada elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.

Olayı fark eden aile bireyleri, hızla elektrik şalterlerini indirip 112’yi aradı. Sağlık ekipleri yaklaşık 5-6 dakika içinde olay yerine ulaştı. O sırada kalbi duran Zeyrek’e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaklaşık 70 dakika boyunca kalp masajı ve suni solunum uygulanan Zeyrek, kalbinin yeniden çalıştırılmasıyla birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

MANİSALILAR HASTANE ÖNÜNDE NÖBETTE

Zeyrek’in hastaneye kaldırıldığını duyan çok sayıda Manisalı, gece saatlerinden itibaren hastane önüne akın etti. Sabahın ilk ışıklarından itibaren ise hastane çevresi adeta bir dayanışma alanına dönüştü. “Seninleyiz Ferdi Başkanım” yazılı pankartlar asıldı, vatandaşlar umutla gelecek güzel haberleri beklemeye başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kurban Bayramı dolayısıyla Manisa’da bulunması sebebiyle olayın hemen ardından hastaneye geldi ve gece boyunca hastanede kalıp gelişmeleri yakından takip etti. Özel’e gün boyunca CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer siyasi isimler de eşlik etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Grup Başkan Yardımcılarından Burhanettin bulut ve CHP Grup Yardımcılarından Gökan Zeybek geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve daha pek çok isim Zeyrek’i ziyarete geldi.

"HEPİMİZİN ÜMİDİ BİR MUCİZENİN GERÇEKLEŞMESİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, doktorlardan bilgi aldı ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk açıklamasında Zeyrek’in kalbinin cihaz desteği olmadan çalışmaya başladığını belirten Özel, "Ambulansın ulaştığı andan itibaren kardiyopulmoner resüsitasyon dediğimiz doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor. Bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti, ama Ferdi başkanımızın, kardeşimizin, evladımızın beyin fonksiyonlarında bir hasar oluştu, oluşmadı o bir süre sonra belli olacak" bilgisini verdi.

Özel, ikinci açıklamasında ise "Ferdi Başkan'ın durumu şu an stabil ve iyiye gidiyor. Tabii tehlikenin atlatıldığını söylemek için erken. Sabırlı olmak lazım, dua etmek lazım. Kalp masajının yapılmadığı sürede vücudunun ne kadar kendini koruduğunu dualarla bekliyoruz, en iyisi olması için. Sağlık durumunu hocalar yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK, AMA OLUMLU YANITAR VAR

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, saat 17.00’de yaptığı son açıklamada, Zeyrek’in tedavisine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik. Ancak yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Bu noktaya gelmiş olması bizim için sevindirici.”

Topçu, uygulanan EKMO tedavisine Zeyrek’in olumlu yanıt verdiğini belirtti:

“EKMO’nun bağlanmasıyla iyi yanıt alındı. Bu saat itibariyle de yanıt devam ediyor. İdrar çıkışlarıyla ilgili sıkıntı vardı, diyaliz işlemi uygulandı ve bu da başarıyla sonuçlandı. Ancak hâlâ net bir şey söylemek için erken. Kritik süreç devam ediyor.”

Zeyrek’in kalbinde geçmişten gelen bir rahatsızlık olmaması ve genç yaşı, tedavi sürecinde olumlu etki yarattı. Ancak doktorlar, uyandırma işleminin henüz gündemde olmadığını ve önceliğin temel yaşam fonksiyonlarının stabil hale getirilmesi olduğunu ifade ediyor.

Sağlık ekipleri büyük bir özveriyle çalışırken, Manisalılar ve siyasi isimler dayanışmayı sürdürüyor. Zeyrek’in durumu ciddiyetini korurken, Manisa halkı, Başkanlarının yeniden aralarına dönmesini bekliyor.