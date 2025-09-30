Ferdi Zeyrek’in hayalleri vakıfla geleceğe taşınıyor

Geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında hayatını kaybeden merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in adını ve ilkelerini yaşatmak üzere kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı, düzenlenen tören ile çalışmalarına başladı. Lansman merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in bıraktığı anılardan oluşan video gösterimiyle başladı.

Lansmanda konuşan merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in eşi, Ferdi Zeyrek Vakfı’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Zeyrek, “Ferdi’yi anlatmak kolay değil, çünkü o sadece bir eş, bir baba, bir kardeş değil. Aynı zamanda Manisa’nın her köşesine dokunan, gülümsemesi ve samimiyetiyle her kalbe ulaşan özel bir insandı. Biz çok mutlu bir aileydik. Bu mutluluk sadece evimizde değil, Manisa’nın her köşesinde hissediliyordu. Çünkü Ferdi, Manisa’daki herkesi kendi ailesi gibi görüyordu. Bizi mutlu etmek için nasıl çabaladıysa, Manisa’yı da aynı sevgi ve şefkatle kucakladı. Dinlenmeyi hep ertelerdi. Çünkü tek derdi Manisa’yı daha güzel bir şehir yapmak, insanlara umut taşımaktı. ‘Ferdi hasta olacaksın bu kadar yorulma’ dediğimde, Nurcan, ‘yapılacak çok iş var, çalışmam lazım’ dedi. Ne zaman normale döneceksin diye sorduğumda gülümserdi ama hep ötelerdi. Çünkü onun hayali Manisa’yı bir marka şehir yapmak ve her köşesine umut taşımaktı” ifadelerini kullandı.

Merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in ‘Bu iş sadece taş, beton değil, bir çocuğun geleceğine dokunmak’ dediğini söyleyen Nurcan Zeyrek, “İşte Ferdi Zeyrek Vakfı tam olarak bu inançla kuruldu. Çocuklarımızın geleceğine dokunmak için. Ferdi Zeyrek Vakfı demek, her bir çocuğun hayatına dokunmak, Ferdi’nin hayalini yaşatmak demek. Bu süreçte kızım Nehir ve aile dostumuz abimiz Murat Çökmez ile omuz omuza verdik. Ferdi’nin ardında bıraktığı umutları büyütmek için bir yolculuğa çıktık. Biliyorum ki Ferdi hayatta olsaydı bu vakfı kurmamı isterdi. Çünkü o iyiliğin kalpten geldiğine inanır, gösterişten uzak mütevazi başlangıçları severdi. İşte bu yüzden Vakfımızın adresi şu anda evimiz. Ferdi burada olsaydı sizlere şunu söylerdi: ‘İyilik iyiliği getirir. Haydi hep birlikte herkese dokunalım.’ Bizim tabi hayallerimiz vardı. Kızlarımızın meslek sahibi olduğu günleri görmek, emeklilik günlerinde birlikte geçireceğimiz sakin anları hayal ederdik. Ama şimdi bu vakıfla hayalleri olan ama okuyamayan çocuklara destek olmak, özel gereksinimli çocuklara sosyal imkânlar sunmak ve dağ köylerinde yalın ayak gezen çocuklara ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

VAKFIN İLK PROJESİNİ PAYLAŞTI

Ferdi Zeyrek Vakfı’nın ilk projesini paylaşan Nurcan Zeyrek, “Başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlerimizin geleceğine umut olmak için üniversite eğitim desteğini başlatıyoruz. Bu projemiz ile Manisa’da ikamet edip, şehir dışına okumaya giden ve başka şehirde ikamet edip, Manisa’ya okumaya gelen gençlerimize destek olacağız. Şehit ve gazi çocukları ile sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda yetişen çocuklar hep önceliğimiz olacak. Bu proje Ferdi’nin hayalini yaşatmak için attığımız ilk adımımız. Bu yolda en büyük güç ise siz değerli dostlarımız ve Ferdi’nin hayaline ortak olan herkes. Eşimin vefatından 3 hafta sonra Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Oğuz Bey ile bir araya geldik. Öğrendik ki Manisa’mızdan 2025 yılında Darüşşafaka’da öğrenim gören 3 öğrencimiz varmış. Ferdi Zeyrek Vakfı olarak Manisa’dan Darüşşafaka’ya seçilen çocuklara destek verme konusunda mutabakata vardık. Bu iş birliği için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ONUN DEĞERİNİ VE MİRASINI GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Bir arada bulunmalarının nedeninin sadece bir vakfın açılışını gerçekleştirmek olmadığını, babası Ferdi Zeyrek’in adını gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyleyen Nehir Zeyrek, “Bu tören bizim bir açılıştan çok vefa, sözleşme, bir emaneti sahiplenme anıdır. Biliyorum çoğunuz babamı belediye başkanı olduktan sonra tanıdınız ama göreve gelmeden öncede aynı değerlerle yaşayan, herkese aynı samimiyetle yaklaşan bir insandı. Siyaset onun için bir makam değil araçtı. İnsanlara dokunmak sorunları çözmek, gençlere umut olmak için bir fırsattı. Bugün burada sadece bir vakfı açmıyoruz, aynı zamanda onun değerini ve mirasını geleceğe taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vakıfı kurabilmek için annesiyle birlikte büyük bir yolculuğa çıktığını söyleyen Nehir Zeyrek, “Bu vakıf, babam Ferdi Zeyrek’in hikayesinin devamıdır. Ferdi Zeyrek Vakfı’nın vizyonu, Ferdi Zeyrek’in vizyonudur. Biz onun hayallerini, değerlerini, insanlara olan sevgisini geleceğe taşıyacağız. Hep birlikte onun bıraktığı mirası daha da büyüteceğiz” diye konuştu.

Ferdi Zeyrek Vakfı Kurucusu Murat Çökmez ise, “Bu vakıf, bizlere miras bıraktığı o dostluğun, kardeşliğin ve paylaşma ruhunun bir yansımasıdır. Vakfımız başta eğitim öğretimine devam eden öğrencilerimizin, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk gençlerimizin hayat yolculuklarına bir nebze de olsa katkı sunmayı destek olmayı hedeflemektedir. Ferdi Zeyrek Vakfı olarak toplumumuzun geleceği olan gençlerimize ışık tutmayı, yalnızca maddi olarak değil, manevi anlamda da yanında olmayı amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki onların geleceğe umutla bakabilmesi, toplumumuzun da yarınlara daha güçlü adımlar atmasını sağlayacaktır” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da karmaşık duygular yaşadıklarını belirterek, “Bir videosunu görüyoruz hüzünleniyoruz, bir çocuğa sarılışını görüyoruz umutlanıyoruz, bir konser görüntüsünü görüyoruz coşuyoruz. Aynı bizim duygularımız da bu şekilde çok karmaşık. Bu makamlar bize babamızdan miras kalmadı. En iyi ihtimalle 5 sene boyunca görevde kalacağız. O bunun farkındaydı. Biz buranın emanetçisiyiz, Manisa halkı bize burayı emanet etti. Harcadığımız tüm paralar 1,5 milyon insanın vergisidir, ona göre hareket etmemiz lazım derdi. O yüzden çok dikkat ederdi. İkinci en önemli faktör ise, samimiyetiydi. Benim tanıdığım en samimi insandı. Yaptıklarını severek yapıyordu. İçinden ne geliyorsa onu yapıyordu ve keyifle yapıyordu. Manisa halkı onu çok güzel bu yüzden kabullendi” ifadelerini kullandı.

Merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in gençlere dokunduğunu, çocuklar ve engelli bireyler için bir şeyler yapmaya çalıştığını söyleyen Başkan Besim Dutlulu, “Bu şehir Ferdi Zeyrek’i unutmayacak. Ferdi Zeyrek’i hatırlamanın bir yolu da bu vakıf olacak. Sadece Manisa için değil, Türkiye için çok doğru işler yapacak. Yıllar boyunca her yaptığı işle de Ferdi Zeyrek Vakfı her yerde güzel anılacak. Kolay bir iş değil ama başaracağınıza inanıyorum. Şimdiden yolunuzun açık olmasını diliyorum” dedi.

“YAŞIYOR OLSAYDI, BU AKŞAM BURADA YAPTIĞIMIZ İŞİ YAPMAMIZI İSTERDİ”

Çok zor bir geceyi birlikte yaşadıklarını, hem de çok gururlu, ileriye doğru umutları arttıran, yaslarını yüreklerinde yaşadıklarını kaydeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Yaşıyor olsaydı bu akşam burada yaptığımız işi yapmamızı isterdi. Şimdi onu yapıyoruz. Ferdi bizim çocukluktan, gençlikten itibaren tanıdığımız bir arkadaşımız. Arkadaşlık çok önemli, birlikte askerlik yaparsın asker arkadaşın olur, birlikte ticaret yaparsın iş arkadaşı olur, bir ömür geçirirsin hayat arkadaşı olur. Ferdi de benim birlikte hayal kurabildiğim ve hayallerimizi gerçekleştirmekten zevk aldığımız bir arkadaşımızdı. Bazen o daha ileri hayaller kurar ben onu dizginlemeye çalışırdım bazen ben daha ileri hayaller kurardım Ferdi’yi ikna etmeye çalışırdım o beni yavaşlatırdı. Hep hayatımız adım adım başarı ve başarısızlıklarla ama kararlılıkla omuz omuza yürüyerek ve büyük başarıya motive olarak ilerledi” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KENT ORMANI OLABİLİR”

Makam odasından baktıklarında kurdukları bir hayale daha yaklaştıklarını hissettiklerini belirten Genel Başkan Özgür Özel, “Büyükşehir Belediyesi’nin karşısında Batı Kışla var. Şehrin ortasında devasa bir alan. Kimi zaman Katar’lılara satılacakmış, kimi zaman imara açılacakmış dediler. Şehrin dışına gitmesi lazım. Ferdi, ‘Ben burayı istesem verirler mi?’ dedi, dedim iste. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile konuşacaktı bu konuyu. Vermezlerse iktidar olursak biz sana burayı vereceğiz dedim. O alan Yunusemre Belediyesi CHP’deyken güvencede. Ümit ederim vakıf, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilgili bakanlarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımızla gerekli görüşmeleri yapar. Ferdi’yi ölümünden önce de tanıyordu, yardımcı olurlarsa iktidar partisi milletvekilleri orası Türkiye’nin en büyük kent ormanı olabilir. Adı da elbette Ferdi Zeyrek Kent Ormanı olacaktır. Tahmin ediyorum, Central Park’la, şehir ölçeğine bakıldığında yarışacaktır. On binlerce ağacın olduğu Manisa’nın nefes aldığı bir yer olur. Bu bizim Ferdi ile yarım kalan son hayalimizdi. Bunu gerçekleştirmek er ya da geç mutlaka nasip olacak. Bu dönem ya da önümüzdeki dönemde. Ferdi’nin böyle kurduğu yarım kalan hayalleri var” ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek’in kurduğu tüm hayallerin insana dair olduğunu vurgulayan Genel Başkan Özgür Özel, “Ferdi Zeyrek Vakfı, tabutunun başında şimdi ne olacak diye konuştuğumuzda bu hikayenin burada böyle bitmemesi gerekiyordu dedik ya Vakfiye geleneği Osmanlı’dan kalma öyle kuvvetli bir gelenektir. Vakıf kurulması zor, denetimi sıkı, paranın içeri girmesinin kolay, dışarı çıkmasının zor olduğu, devlet eliyle denetlenen, kolay kolay kimsenin de amacı dışında bir şeye yönlendiremediği güvenceli bir alandır. O yüzden ilk günlerde herkes ben ne yapabilirim dediğinde o kadar çok telefon aldık ki, aklımızda olan unuttuğumuz, birkaç şoku atlattıktan sonra yanımızda bulunan özel kalem arkadaşlarımıza not ettirdiklerimiz var. Herkes bir şey yapmak istiyordu. Sağ olsunlar aileye dair şunu yapalım, bunu yapalım diye, onlar zaten kendiliğinden hızla halloldu. Esas, Ferdi’nin çocuklarına sahip çıkmak, hepimizin zaten ayrı ayrı sahip çıkabileceği ailesinin zaten sahip çıkabileceği Nehir’e, ikizlere sahip çıkmak değil. Ferdi’nin çocuklarına sahip çıkmak, mümkünse Türkiye’deki bütün yoksul çocuklara sahip çıkmakla olur. Ferdi’nin hayali, umudu, çocukları o. Onun için bu herkes bir şeyler yapmak isterken bekleyin dedik, bu iş yapılacak. Doğru iş vakıftı” diye konuştu.

Özel, “Bundan sonra kim ne yapmak istiyorsa bu vakfı arayacak. Artık bizleri aramak partiyi aramak değil, biz de zaten oraya yönlendireceğiz. Bundan sonra ilk hedef öğrencilere burs. Manisa’nın gurbetteki evlatlarına sahip çıkmak, Manisa’ya gelmiş yoksul çocuklarına sahip çıkmak ama bu vakfın parlak fikirlere ihtiyacı var. Kalıcı büyüyecek desteklere ihtiyacı var. Ben hemşerilerimin, belediye başkanlarımın, siyasetçilerin yaratıcılıklarına güveniyorum. Vakfa öyle şeyler bağışlamalıyız ki o sadece harcanıp tükenecek bir şeyden çok gelir getirecek projelere ihtiyaç var. İmece kendi kendine çoğalıyor. Çağdaş Yaşam üyeleri biz bu işi iyi biliyoruz yardımcı olmak isteriz diyorlar. Yıllarca, 8 sene boyunca Tema’nın yöneticiliğini yapmış olan arkadaşımız genel başkan yardımcımızın eşinin deneyimi var. Genel Başkan Yardımcılarımız var çeşitli vakıflarda çalışmış olan. Türkiye’deki birçok vakıftan benim ilişki içinde olduğum bize düşerse diyenler var. Onlarla belki arama toplantıları yapıp, çeşitlendirmek lazım. Bundan sonra onun hikâyesinin yarım kalmaması bu vakfın başarılı olmasına bağlı. Bunu hepinizin vicdanlarında böyle şeyler istediğini zaten biliyorum. Ama hepinizin emeklerine, gayretlerine, yaratıcılığına emanet etmek istiyorum. Yas tutmaktan, Ferdi için çalışmaya başlayan ailesi hepimize örnek olsun” şeklinde konuştu.