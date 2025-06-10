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Ferdi Zeyrek’in ismi, İzmir’in Kiraz ilçesinde bir parka verildi

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ismi, İzmir’in Kiraz ilçesinde yapımı tamamlanan parka verildi.

Güncel
  • 10.06.2025 20:48
  • Giriş: 10.06.2025 20:48
  • Güncelleme: 10.06.2025 20:50
Kaynak: ANKA
Ferdi Zeyrek’in ismi, İzmir’in Kiraz ilçesinde bir parka verildi

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını  kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ismi, İzmir’in Kiraz ilçesinde yapımı tamamlanan parka verildi.

Kiraz Belediye Meclisi’nin toplantısında, Kiraz Belediyesi tarafından İstiklal Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parka, 48 yaşında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden ve bugün son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Zeyrek’in adının verilmesi kararı oy birliği ile alındı.

Kararın ardından açıklama yapan Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, "Ferdi Başkan dürüstlüğü, memleketine olan sevdası, çalışkanlığı ve yiğitliği ile kalplerimizde derin bir yer bıraktı. İlçemizin çocukları, gençleri için yapılan parkımızda ismini ve hatırasını yaşatacağız. Ayrıca Meclisimizden oy birliği ile geçen bu karar için tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

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