Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin soruşturma: Avukatı Hasgör'den açıklama

Manisa’da bulunan konutunda 6 Haziran’da elektrik akımına kapılarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümünün ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Zeyrek’in hayatını kaybetmesine neden olan olaya ilişkin incelemeler devam ederken Zeyrek ailesinin avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, yazılı bir açıklama yaptı. Hasgör, olayda ''ihmal'' olabileceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İHMALDEN KAYNAKLANAN BİR KAZA OLABİLECEĞİ ŞÜPHESİ"

''Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek‘in ani ölümü sebebiyle tarifsiz bir acı içerisindeyiz. Kendisi bundan bir süre önce çeşitli vesilelerle görevi nedeniyle tehdit edildiğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Ancak vefatı sonucu neticelenen elim olaydaki ilk bulgular, elektrik kaçağının tesisattaki malzeme ve montajın fen ve teknik kurallarına uygunsuzluğundan kaynaklandığı izlenimini vermektedir.

Bu durum yaşanan elim olayın kişi veya kişilerin ihmalinden kaynaklanan bir kaza olabileceği şüphesini doğurmaktadır.

Soruşturma safahatinde bu durumun aksine olabilecek herhangi bir bulgunun ortaya çıkması halinde yeni gelişmeler tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.''