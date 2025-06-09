Ferdi Zeyrek’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Kalbinde, akciğerinde ciddi hasar var

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Zeyrek'in hayatta kalma mücadelesinin sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. İsmet Topçu, "Şu an için iyi ya da kötü diyebileceğimiz net bir gelişme yok. Süreç içinde hasar gören organların iyileşmesi bekleniyor. Yoğun bakım tedavisi devam ediyor, diyaliz desteği sürdürülüyor" diye konuştu.

"UYANDIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Zeyrek'in hayati fonksiyonlarını sağlamaya odaklandıklarını vurgulayan Topçu, "Kalbinde, akciğerinde ciddi hasarlar var. Şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturmada 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Soruşturmada şu ana dek 20'den fazla tanığın ifadesi alındı.