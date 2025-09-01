Ferhan Şensoy 2000. Oyun’la anıldı

Kültür Sanat Servisi

Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Ferhan Şensoy, 4. ölüm yıl dönümünde Ses Tiyatrosu’nda yapılan gösterimlerle yakınları ve sevenleri tarafından anıldı.

31 Ağustos 2021’de yaşamını yitiren usta sanatçının kurucusu olduğu Ortaoyuncular, sosyal medya hesabından " ‘Güldürdüm gidiyorum, Düşünün geleceğim.’ Vefatının 4. yıldönümünde Ustamızı özlemle ve saygıyla anıyoruz. SES-1885’te yeniden bir araya geliyoruz!" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Ses Tiyatrosu’nda yapılan anma programı kapsamında ‘Ferhangi Şeyler 2000. Oyun’ başlığı ile ‘Ferhangi Şeyler’ ücretsiz olarak barkovizyondan gösterildi. Derya Şensoy ise sosyal medya hesabından babasıyla birlikte fotoğrafını paylaşarak "Gönlümüz bir buluttur, duyular alçak uçuyor baba. Seni her gün çok özlüyorum. Her şeyle, herkesle ve hayatla senin gibi mücadele ediyor, her şeye senin gibi bakıyor, senin gibi gülüyorum" yazdı. 1987’den vefatına kadar ‘Ferhangi Şeyler’ adlı tek kişilik gösterisini izleyiciyle buluşturan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi görürken 70 yaşında hayata veda etti.