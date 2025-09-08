Ferhan Şensoy’a saygı duruşu

Emrah KOLUKISA

Ferhan Şensoy’un hayatına ve sanatına odaklanan ‘Ferhangi Bir Yaşam’ belgeselinin ilk gösterimi ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda yapıldı. Belgeseli izlerken aklıma “Acaba biz onun kıymetini yeterince anladık mı?” sorusu geldi. İlk ustası Haldun Taner ondaki cevheri ilk fark edenlerden biriydi muhakkak ve “Ferhan Şensoy’un taze, sıcak, halkçı bir mizahı var” diyecekti “Kazancı Yokuşu”nun arka kapağındaki kısa yazısında. Şensoy ilk karşılaşmalarından birinde kendisine “Sen kabarecisin” dediğini hatırlıyor Taner’in; şüphesiz ki doğru ama bir yanıyla eksik bir kavrayış, en azından sonraki yıllarda ortaya koyduğu üretimlerini düşünürsek.

Selçuk Metin’in yönettiği, Zeynep Miraç’ın yazdığı ‘Ferhangi Bir Yaşam’ onu anlamaya yönelik kıymetli bir çaba. Çekimleri Ses Tiyatrosu’nda yapılmış, zekice kurgulanmış bir belgesel ‘Ferhangi Bir Yaşam’. Belgeselin onun vefatından 4 yıl sonra izleyiciyle buluştuğunu düşününce hayıflanmamak elde değil, zira şimdiye kadar onunla ilgili nice belgeseller yapılmış, kitaplar, tezler yazılmış olmalıydı. Türk tiyatrosuna onun kadar önemli katkılarda bulunan, büyük yenilikler getiren kaç kişi geliyor aklınıza, Dionisos aşkına!

70’li yıllardan bu yana, yaklaşık 50 yıllık zaman dilimi boyunca Türk tiyatrosunun en kayda değer yaratılarının çoğunda imzası bulunan Şensoy hem yazar/oyun yazarı olarak özgün bir dil geliştirmiş hem de oyunculuğunda bu dilin bir uzantısı gibi kabul edebileceğimiz kendine has tarzını yaratmış biri. Bir yanıyla meddahlık geleneğinin günümüze çağdaş bir uyarlamasını taşımış, bir yanıyla da Bertolt Brecht gibi sosyalist dünya görüşüne sahip büyük bir tiyatro teorisyeninin öğretisini memleketimize muhtemelen en doğru biçimde uyarlamayı bilmiştir. Tabii tüm bunları işin erbabı daha iyi tarif edecektir, etmelidir de.

Belgeselin ikinci gösterimi bu akşam ENKA Sanat’ta yapılacak, biletler Biletix’ten edinilebilir.