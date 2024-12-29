Ferhan Şensoy’un ‘Çok Tuhaf Soruşturma’sı İzmir’de

Kültür Sanat Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), usta yazar Ferhan Şensoy’un kaleme aldığı ve kara komedi türündeki ‘Çok Tuhaf Soruşturma’ adlı oyunuyla yeni bir dönemi başlattı. Adalet sistemindeki çarpıklıkları mizahi bir dille ele alan oyun, İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde izleyicilerle buluştu.

Oyun, sanatseverlerden büyük ilgi gördü ve ilk temsiller kapalı gişe oynadı. Bu nedenle 3-4-5 Ocak tarihlerinde ek gösteriler yapılacak. Biletler İzBBŞT Bilet Gişeleri ile kultursanat.izmir.bel.tr üzerinden satışa sunuldu.

Oyunun oyuncu kadrosunda Ayhan Anıl, Bahadır Buyruk, Ozan Çolak, Mustafa Can Yılmaz, Okan Kam ve Candaş Yılancı yer alıyor. Ferhan Şensoy’un kara komedi türündeki bu oyununda, bir hata sonucu hapishaneye düşen üç arkadaşın hikâyesi anlatılıyor.

‘Çok Tuhaf Soruşturma’, sadece bir tiyatro oyunu değil, aynı zamanda Ferhan Şensoy’un kaleminden çıkan mizahi bir toplumsal eleştiri.