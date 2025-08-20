‘Ferhangi Bir Yaşam’ belgeselinden prömiyer

Birgül BİRBEN

‘Ferhangi Bir Yaşam’ belgeseli, 5 Eylül saat 20.45’te ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda prömiyer yapacak. ENKA Sanat’ın yapım sponsorluğunu üstlendiği, Porte Film’in yapımcılığında yaşama geçirilen ve yönetmenliğini Selçuk Metin’in, senaristliğini Zeynep Miraç’ın, görüntü yönetmenliğini Emre Okur’un yaptığı belgesel; Ferhan Şensoy’un tiyatro anlayışına olduğu kadar karakterine, dünya görüşüne ve yazar kimliğine odaklanıyor.

Çocukluğundan başlayarak, özellikle Galatasaray Lisesi’nde şekillenen kişiliği, yurtdışı deneyimlerinin ardından ülkeye dönüp hayalindeki oyunları sahneye koyması, yepyeni bir üslup geliştirmesi, Nöbetçi Tiyatro ile yeni oyuncular yetiştirmesi, yazdığı oyunlar ve kitaplar belgeselin temalarını oluşturuyor.

Tarihi Ses Tiyatrosu’nda çekilen belgeselde, kendi anlatımlarının yanı sıra; başta ailesi olmak üzere okul arkadaşları, Zeliha Berksoy, Okan Bayülgen, Metin Akpınar, Dikmen Gürün, Zuhal Olcay, Fuat Güner, Güven Kıraç, İlhan Şeşen, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Nejat Yavaşoğulları, Tolga Çevik ve Cem Özer’in de görüşleri yer alıyor.