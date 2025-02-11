Ferhat Akbaş Kimdir? Kariyeri, çalıştırdığı takımlar ve başarıları

Türkiye'de voleybol camiasının önde gelen isimlerinden biri olan Ferhat Akbaş'ın Japonya voleybol milli takımını başına geçeceği konuşuluyor. Peki Ferhat Akbaş kimdir ve şu anda hangi takımı çalıştırıyor? Ferhat Akbaş kaç yaşında? Tüm detaylara bakalım:

FERHAT AKBAŞ KİMDİR?

Ferhat Akbaş, 1986 doğumlu ve Türk voleybolunun en başarılı antrenörlerinden biridir. Eski bir voleybol oyuncusu olan Akbaş, genç yaşta antrenörlük kariyerine adım atarak ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atmıştır.

Şu anda Eczacıbaşı Dynavit’in baş antrenörü olarak görev yapmaktadır ve takımıyla önemli şampiyonluklara imza atmaya devam etmektedir.

FERHAT AKBAŞ’IN KARİYERİ: HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Ferhat Akbaş, voleybol kariyerine 2004 yılında istatistik antrenörü olarak başladı. İlk olarak Galatasaray ve Türk Telekom Ankara’da görev aldıktan sonra, uluslararası arenada adından söz ettiren bir antrenör haline geldi.

2011 yılında Çin ekibi Guangdong Evergrande Voleybol Takımı’nın yardımcı antrenörü olarak yurt dışı kariyerine başladı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek 2012-2015 yılları arasında VakıfBank’ta yardımcı antrenörlük yaptı ve önemli başarılar kazandı.

2015 yılında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın baş antrenörü olarak görev aldı ve bu görevi 2016 yılına kadar sürdürdü.

2017-2018 sezonunda Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görev yaptı ve uluslararası deneyimini genişletti.

Kulüp düzeyinde ise Romanya’nın CSM Bükreş (2017-2019) ve Polonya’nın Chemik Police (2019-2021) takımlarında baş antrenörlük yaptı.

FERHAT AKBAŞ'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR:

2004-2011 – Galatasaray & Türk Telekom Ankara (İstatistik Antrenörü)

– Galatasaray & Türk Telekom Ankara (İstatistik Antrenörü) 2011-2012 – Guangdong Evergrande (Yardımcı Antrenör)

– Guangdong Evergrande (Yardımcı Antrenör) 2012-2015 – VakıfBank (Yardımcı Antrenör)

– VakıfBank (Yardımcı Antrenör) 2015-2016 – Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı (Baş Antrenör)

– Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı (Baş Antrenör) 2017-2018 – Japonya Kadın Milli Takımı (Yardımcı Antrenör)

– Japonya Kadın Milli Takımı (Yardımcı Antrenör) 2017-2019 – CSM Bükreş (Baş Antrenör)

– CSM Bükreş (Baş Antrenör) 2019-2021 – Chemik Police (Baş Antrenör)

– Chemik Police (Baş Antrenör) 2021-2023 - Hırvatistan Milli Takımı (Baş Antrenör)

- Hırvatistan Milli Takımı (Baş Antrenör) 2021-… – Eczacıbaşı Dynavit (Baş Antrenör)

FERHAT AKBAŞ’IN ECZACIBAŞI DYNAVİT KARİYERİ

Ferhat Akbaş, 2021-2022 sezonundan itibaren Eczacıbaşı Dynavit’in baş antrenörlüğünü yapmaktadır. Bu süreçte takımına önemli kupalar kazandırmış ve Eczacıbaşı’nı Avrupa’nın en güçlü takımlarından biri haline getirmiştir.

Antrenörlük felsefesi ve modern voleybol anlayışıyla genç oyuncuların gelişimine katkıda bulunan Ferhat Akbaş, aynı zamanda uluslararası arenada da dikkat çeken bir teknik adam olmuştur.

FERHAT AKBAŞ’IN MİLLİ TAKIM DENEYİMİ

Ferhat Akbaş, kulüp takımları dışında milli takım düzeyinde de önemli görevler üstlenmiştir.

2015-2016 yıllarında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın baş antrenörlüğünü yaptı ve takımın oyun sistemini güçlendirdi. 2017-2018 sezonunda Japonya Kadın Milli Takımı’nın yardımcı antrenörü olarak görev aldı ve Asya voleyboluna dair önemli deneyimler kazandı.

Bu tecrübeler, Ferhat Akbaş’ı uluslararası seviyede başarılı bir antrenör haline getiren en önemli faktörlerden biri olmuştur.

FERHAT AKBAŞ’IN ANTRENÖRLÜK BAŞARILARI

Ferhat Akbaş, çalıştırdığı kulüplerde şampiyonluklar ve uluslararası dereceler kazanarak adından söz ettirmiştir.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

CEV Kupası Şampiyonluğu

Polonya Ligi Şampiyonluğu

Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu

FERHAT AKBAŞ’IN VOLEYBOL ANLAYIŞI

Ferhat Akbaş, modern voleybolun gerektirdiği taktiksel esneklik ve oyuncu gelişimine önem veren bir antrenör olarak tanınıyor.