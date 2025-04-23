Feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı

Elazığ’ın Baskil ilçesi ile Malatya arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Feribot uzun süre fırtınanın dinmesini bekledi.

Olay, Baskil-Malatya arası sefer yapan feribotta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede kuvvetli fırtına etkili oldu. Baskil ile Malatya arasında sefer yapan feribot, Karakaya Baraj Gölü üzerinde şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Fırtına nedeniyle suda bekleyen feribottakiler korku dolu anlar yaşadı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.