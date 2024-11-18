Feridun Düzağaç 'izinsiz kullanma' davasını kazandı

Feridun Düzağaç, 'Beni Rahatta Dinleyin' ve 'Köprüden Önce Son Çıkış' albümlerinde yer alan 23 şarkıyı izinsiz bir şekilde dijital mecralarda kullandıkları iddiasıyla A1 Müzik Yapım ile Akbaş Müzik Üretim'e açtığı davayı kazandı.

Habertürk'te yer alan haber göre 2 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Feridun Düzağaç, maddi - manevi zarara uğratıldığını öne sürerek izinsiz kullanımın durdurulmasını talep etmişti.

DİJİTAL PLATFORMLARDA KULLANMASI YASAKLANDI

Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, Feridun Düzağaç’ın eserlere ilişkin dijital iletim hakkını davalı iki şirkete devretmediği belirtildi.

Kararını açıklayan mahkeme, iki şirketin eserler üzerindeki haksız tecavüzünün durdurulmasına, bu eserleri dijital platformlarda kullanmalarının yasaklanmasına hükmetti.