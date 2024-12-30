Feriştah ne demek? Feriştah kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türkiye'de gündelik yaşamda birçok kez kullanılan fakat anlamı konusunda soru işareti olan feriştah ne demektir? Feriştah kelimesinin tüm kullanımları, ortaya çıkışı, TDK sözlük anlamı ve detaylara bakalım:

FERİŞTAH KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre feriştah, "en üstün kimse, işin ehli" anlamına gelir. Ayrıca deyimlerde, bir şeyin üstünlüğünü ya da erişilmezliğini vurgulamak için de kullanılır.

TDK Sözlük Anlamı: En üstün kimseİşin ehli

FERİŞTAH KELİMESİNİN GÜNLÜK HAYATTA KULLANIMI

Feriştah kelimesi, genellikle abartılı anlatımlarda veya güçlü bir vurguyla söylenen deyimlerde kullanılır.

En bilinen kullanım şekli, "Feriştahı gelse yapamaz" deyimidir. Bu deyim, "o kadar zor bir iş ki en üstün kişi bile yapamaz" anlamında kullanılır.

Örnek Cümleler:

Bu kadar zor bir soruyu, feriştahı gelse çözemez.

Yaptığı resimler o kadar güzel ki, sanatın feriştahı denebilir.

Feriştahı gelse bu işin altından kalkamaz!

"Feriştah ne demek?" sorusunu soranlar, bu kelimenin üstünlük ifade ettiğini öğrenir.

sorusunu soranlar, bu kelimenin üstünlük ifade ettiğini öğrenir. Sen işin feriştahısın, bunu en iyi sen çözersin.

FERİŞTAH KELİMESİNİN KÖKENİ

Feriştah kelimesi, Farsça kökenlidir ve Türkçe’ye Osmanlı dönemiyle birlikte geçmiştir. Farsça’da "melekler" anlamına gelen "ferişte" kelimesinden türemiştir. Ancak Türkçe’de daha çok "üstün, erişilmez kişi" anlamında kullanılır.

FERİŞTAH KELİMESİNİN KULLANIMI

Feriştah kelimesi, deyimlerde ve günlük konuşmalarda güçlü bir anlam yüklemek için kullanılır. Kelime, genellikle olumsuz veya abartılı bir durumu açıklarken tercih edilir.

Edebi Kullanım Örneği:

"Sanatın feriştahı sayılan bu ressam, her fırça darbesiyle büyüleyici bir dünya yaratıyor."

Günlük Kullanım Örneği:

"Feriştahı gelse, bu problemin içinden çıkamaz."

FERİŞTAH İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Bu işin feriştahı sensin, başka kimse böyle iyi yapamaz.

Sınav o kadar zordu ki, feriştahı gelse hepsini yapamazdı.

Feriştah kelimesinin anlamını bilmeyen biri, bu deyimleri anlamakta zorlanabilir.

Edebiyat dünyasında feriştah olarak anılmak, büyük bir onurdur.

FERİŞTAH KELİMESİNİN KULLANILDIĞI DEYİMLER

"Feriştahı gelse yapamaz": Bir işin çok zor olduğunu ve kimsenin altından kalkamayacağını ifade eder.

Örnek: "Bu kadar karmaşık bir projeyi, feriştahı gelse tamamlayamaz."

"Feriştahı gibi": Bir şeyin ya da birinin çok üstün olduğunu belirtmek için kullanılır.

Örnek: "Bu çocuğun zekası, adeta feriştahı gibi!"

Feriştah, Türkçe’de üstünlük ve erişilmezlik kavramlarını ifade eden önemli bir kelimedir. TDK sözlük anlamına göre "en üstün kimse" veya "işin ehli" anlamında kullanılan bu kelime, günlük konuşmalarda ve deyimlerde güçlü bir vurgu aracı olarak öne çıkar.