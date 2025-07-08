Ferit Odman'ın temmuz ayı konser takvimi belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin caz sahnesindeki en önemli ve öncü isimlerden davulcu ve besteci Ferit Odman'ın konser takvimi belli oldu.
Temmuz ayı boyunca birçok yerde konser verecek olan Odman, ilk olarak 8 Temmuz'da dinleyicileriyle buluşacak.
Ferit Odman'ın temmuz ayı konser takvimi şöyle:
8 Temmuz - Hillside - Kerem Görsev Trio
11 Temmuz - Istanbul Jazz Festival - Kerem Görsev Quintet
12 Temmuz - Urla Dam - Ferit Odman Quintet
19 Temmuz - Nadas - Kerem Görsev Trio
20 Temmuz - Swiss Hotel Bosphorus - Fatih Erkoç
22 Temmuz - Igor Butman Jazz Club - Akra Jazz Band
23 Temmuz - St. Petersburg Jazz Festival - Akra Jazz Band
25 Temmuz - Zai - Kerem Görsev Trio
29 Temmuz - Ayvalık - Fazıl Say & Ferit Odman
30 Temmuz - Bodrum - Fazıl Say & Ferit Odman