Ferit Odman'ın temmuz ayı konser takvimi belli oldu

Türkiye'nin caz sahnesindeki en önemli ve öncü isimlerden davulcu ve besteci Ferit Odman'ın konser takvimi belli oldu.

Temmuz ayı boyunca birçok yerde konser verecek olan Odman, ilk olarak 8 Temmuz'da dinleyicileriyle buluşacak.

Ferit Odman'ın temmuz ayı konser takvimi şöyle:

8 Temmuz - Hillside - Kerem Görsev Trio

11 Temmuz - Istanbul Jazz Festival - Kerem Görsev Quintet

12 Temmuz - Urla Dam - Ferit Odman Quintet

19 Temmuz - Nadas - Kerem Görsev Trio

20 Temmuz - Swiss Hotel Bosphorus - Fatih Erkoç

22 Temmuz - Igor Butman Jazz Club - Akra Jazz Band

23 Temmuz - St. Petersburg Jazz Festival - Akra Jazz Band

25 Temmuz - Zai - Kerem Görsev Trio

29 Temmuz - Ayvalık - Fazıl Say & Ferit Odman

30 Temmuz - Bodrum - Fazıl Say & Ferit Odman