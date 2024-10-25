Ferit Şahenk'in, Galaport için çekilen krediler için bankalarla görüştüğü bildirildi

Doğuş Holding, bankadan çektiği 1,02 milyar avroluk ödenmemiş borçları için Galataport’taki hisselerinin bir bölümünü bankalara devretmeye çalışıyor. Fakat Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in bankalara olan toplam borcunun 2 milyar dolar olması dikkat çekti.

OdaTV'nin aktardığına göre; Bloomberg'in iki kaynğa dayandırdığı haberde; dövizin yükselmesi üzerine Ferit Şahenk, bankadan döviz olarak çekilen kredi borcunun TL’ye çevirilmesini "rica" etti. TL’nin faizinin artmasının ardından ise bir kez daha vazgeçti ve borcun yeniden döviz cinsinden hesaplanmasını istedi.

Ancak bu konuda Maliye Bakan’ı Şimşek’in tavrı belirleyici olacak. Çünkü bu işlemlerin tamamı kamu bankaları üzerinden gerçekleşiyor.

KREDİ 1,5 MİLYAR AVROYA ULAŞTI

Krediler, Doğuş Holding’e 2016 yılında Galataport’un inşası için sağlandı. Galataport'un açıldığı günden bu yana beklenen geliri ve nakit akışını gerçekleştirememesi üzerine 1,02 milyar avroluk ilk kredi gecikme faizleriyle birlikte 1,5 milyar avroya ulaştı.

Ferit Şahenk, Galataport operasyonunda öncelikle Serdar Bilgili’nin yüzde 20 hissesini 200 milyon dolara satın almıştı. Daha sonraki hedefi ise şirketin tümünü 2 milyar dolara Katarlılara satmaya çalışmak oldu. Fakat bunda da başarısız oldu.

Kurun yüksek olması nedeniyle bu işin altından kalkamayacağını düşünen Şahenk, “rica” ile döviz olarak çekilen krediyi TL’ye çevirtti. Ancak bu sefer de faizlerin artması üzerine Şahenk pişman oldu. Bunun üzerine Şahenk, borçlarının yeniden döviz olarak hesaplanarak, o ödeme miktarına göre Galataport’taki hisselerinin bir kısmını bankalara devretmeye karar verdi. Bankalar Galataport hisselerinin yarısından az bir oranını devralabilir. Konuya yönelik nihai bir kararın alınmadığı görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu konuda ortaya koyacağı tavrın önemli olacağı belirtiliyor.