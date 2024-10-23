Ferit Şenyaşar, 'barış' ziyaretlerini anlattı: "Onurlu bir barış için gerekli adımı atacağız"

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında çıkan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin tutuklu bulunan Şenyaşar ailesi üyelerinin tahliye edilmesinin ardından barış görüşmeleri hızlandı.

Ailelerin talebi üzerine DEM Parti ve AKP heyetleri pazar günü aileleri ziyaret etti. İki aileyle görüşen AKP heyetinde Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül; DEM Parti heyetinde ise Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk yer aldı.

Temaslarla ilgili Ferit Şenyaşar da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Değerli halkimıza, Bugün basına da yansıyan İçinde TBMM Başkan vekilimiz sayın sırrı Süreyya Önder ve Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız sayın Ahmet Türk ün içinde olduğu heyet Urfa’ya gelerek her iki aileyi de ziyaret etmişlerdir.



Şenyaşar ailesi olarak bizim talebimizle… pic.twitter.com/1RyiWy2saq — Ferit Şenyaşar (@FeritSeny) October 20, 2024

Şenyaşar, Serbestiyet'ten Onur Erkan'a konuştu. Şenyaşar, onurlu bir barış için masada olacaklarını söyledi. Şenyaşar, "Bu süreci de toplumun bize verdiği desteği düşünerek toplumun yüzünü kara çıkarmayacak bir şekilde yürüteceğiz. Tabii ki bu sadece bizim davamız değil toplumun sahiplenmesi sonucunda kardeşim bırakıldı" dedi.

"CUMHURBAŞKANI’NIN TALİMATIYLA GELDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

AKP'li yetkililerle yaptıkları görüşmeden de bahseden Ferit Şenyaşar, "Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül geldiklerinde Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla geldiklerini ve selamlarını getirdiklerini söylediler. Bu yaşananların, yeni süreçle ilgisi olduğu açık. Bizim temennimiz bu bir başlangıç olsun ve devamı da gelsin" ifadelerini kullandı.

"İSMİ KONULMAYAN BU SÜREÇLE BAĞLANTILI"

Şenyaşar, iktidarın tavrının değişmesini ise son günlerdeki atmosfere bağladı: "Tabii ki tam olarak ismi konulmayan bu süreçle bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. İyimser bakılabileceğini, ön açıcı olacağını düşünüyorum. Sonuç vereceğine inanıyorum."

NE OLMUŞTU?

14 Haziran 2018'de genel seçimlere 10 gün kala AKP Urfa Milletvekili Halil İbrahim Yıldız’ın Suruç’taki esnaf ziyareti sırasında Şenyaşar ailesinden Hacı Esvet Şenyaşar ölmüş, yaralanan oğulları Celal ve Adil Şenyaşar ise hastanede AKP'li Yıldız'ın yakınları tarafından öldürülmüştü. Aynı olayda Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız da öldürülmüştü.

AKP'li Yıldız'ın Şenyaşar ailesine yönelik saldırıyla ilgili aranan ağabeyi Enver Yıldız, olaydan 15 ay sonra yakınları ve aşiretine mensup yaklaşık 50 kişi ile Urfa Adliyesine giderek teslim olmuş ve tutuklanmıştı.