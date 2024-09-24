Ferit Şenyaşar: Erdoğan görüşme talebini reddetti

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından gerçekleştirilen saldırıda eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar’ın başlattığı adalet mücadelesi devam ediyor.

Emine Şenyaşar, yakınlarını kaybettikten sonra 846 boyunca Urfa Adliyesi önünde "Adalet Nöbeti" tuttu. Bu süreçte polis ve yargı tacizine maruz kaldı.

Hakkında birçok dava açıldı.

MA'nın haberine göre; Anne Şenyaşar, tüm baskılara rağmen eyleminden vazgeçmedi ve daha sonra eylemini Adalet Bakanlığı önüne taşıdı. Şenyaşar, burada da 124 gün boyunca direndi. Buradan da bir sonuç alamayan anne Şenyaşar, daha sonra Meclis'te "adalet" talebiyle nöbet tutmaya başladı.

Saldırıda yaralı olarak kurtulan DEM Partili vekil oğlu Ferit Şenyaşar ile birlikte nöbet eylemini sürdüren anne Şenyaşar, sağlık sorunlarının ağırlaşması üzerine dün eyleminin 33'üncü gününde eylemine ara verdi. Anne Şenyaşar, sağlığının iyiye gitmesi halinde eylemine kaldığı yerden devam edecek.

"MAHKEME TARAFLI DAVRANIYORDU"

Annesiyle birlikte nöbet eylemi tutan Ferit Şenyaşar, yıllardır devam eden mücadelelerine dair konuştu. Bakanlık önündeki eylem döneminde Bakan Yılmaz Tunç ile 3 kez, bakan yardımcısıyla birlikte de 1 kez görüştüklerini aktaran Şenyaşar, "Bu görüşmelerde hem bakan hem de yardımcısı ‘Annenin davasında ve mücadelesinde haklı’ olduğunu söylediler. Biz de ‘Madem anne haklı annenin bir oğlu cezaevinde rehin tutuluyor. Bir an önce tahliye edin’ dedik. Tutuksuz yargılama talep ettik. Bize, ‘Tamam, uğraşacağız’ dediler” diye konuştu.

Şenyaşar, verilen sözlere rağmen yargılamada lehlerine bir gelişmenin olmadığına işaret ederek, "Mahkeme heyeti tarafından bütün hukuki taleplerimiz reddediliyordu. Karşı tarafın talepleri ise kabul ediliyordu. Bu kabul edilmez bir durumdur. Eğer adil bir yargılama yapılacaksa her iki tarafın da talepleri kabul edilmesi gerekir. Maalesef mahkeme taraflı davranıyordu” dedi.

EYLEM NEDEN MECLİS'E TAŞINDI?

Yapılan son duruşma sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir kez daha yüz yüze iletişim kuramadıklarını söyleyen Şenyaşar, "Duruşmaya giderken bize 'gereken yapılacak, adalet sağlanacak’ dedi. Adalet sağlanmayınca telefonla bizi aradı. Dava 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu. Bize, ‘4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunun, adalet sağlanacak’ dedi. Ama 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi de kardeşimin tutuksuz yargılanma talebini reddetti. Bunlar yaşanınca eylemimizi Meclis'e taşıma kararı aldık” dedi.

Şenyaşar, Bakan Tunç’un çaba göstermesine rağmen “yetersiz” kaldığını savundu. Şenyaşar, "Şu anda yaptığı tek şey hamasettir. Sadece bizim davamızda değil, hiçbir davada bir etkisinin olmadığının kanısına vardık” diye kaydetti.

KURTULMUŞ DA SÖZ VERDİ

Meclis’in kapandığı gün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan randevu talep ettiğini ve bu randevunun kabul edildiği bilgisini paylaşan Şenyaşar, "Samimi bir görüşmemiz oldu. Görüştüğümüzde kaygılarımı anlattım. Eylemden ve Adalet Bakanlığı ile yaşananlara işaret ettim. 6 yıldır gözyaşı döken anneden söz ettim. Mağdur olan bir anne var. Ailemize karşı büyük bir adaletsizlik yapılmış. Bu adaletsizliğin sona ermesi için inisiyatif almasını istedim. Kurtulmuş, ‘Bana 15 gün süre verin. Eğer ben adaleti sağlama konusunda bir şey yapmazsam ondan sonra gelin, eyleminizi Meclis’te başlatın’ dedi. 15 gün geçti maalesef olumlu bir dönüş yapmadı ve biz de Meclis’te eylem başlattık” şeklinde konuştu.

"YARGI ETKİ ALTINDA BIRAKILDI"

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan ile de görüşme talebinde bulunduklarına dikkati çeken Şenyaşar, şunları söyledi: "Eylemi Meclis’e taşıdıktan sonra bir talepte daha bulunduk. Çünkü olayın bir diğer tarafı da Erdoğan’dır. Katliam yapan milletvekilini dinleyerek, ailemiz aleyhinde konuştu ve konuşmalar yargıyı etki altında bıraktı. Bu konu ile ilgili bütün gerçekler ortaya çıktı. Devlet aile geçmişimizi araştırdı ve herhangi bir örgüt ile bağlantımız olmadığını açıkladı. Anne 6 yıldır gözyaşı döküyorsa sebeplerinden biri de Erdoğan’dır."

Kurtulmuş’un Erdoğan ile görüşme randevusu ayarlayacağına dair söz verdiğini aktaran Şenyaşar, "Eylemi başlattıktan günler sonra Kurtulmuş, Meclis Genel Sekreteri aracılığı ile bize dönüş yaptı. Yani açıkça söylemese de Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme talebimizi kabul etmemiş, reddetmiş” diye belirtti.

Şenyaşar, ret sebebine dair kendilerine bir bilgi verilmediğini ifade etti.