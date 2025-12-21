Fernando Muslera bir kupa daha kazandı

Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde Estudiantes, San Nicolas’ta oynanan karşılaşmada Platense’i 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

Lig şampiyonluğunu da kazanan Estudiantes, yaklaşık bir aydır Platense karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi çevirmeyi başardı.

Platense, 50. dakikada Franco Zapiola’nın yerden vuruşuyla öne geçti. Ancak maçın son bölümünde Estudiantes oyunun kontrolünü ele aldı. 79. dakikada Edwin Cetré’nin ortasında Fabricio Pérez’in indirdiği topu Lucas Alario kafa vuruşuyla ağlara göndererek eşitliği sağladı.

Uzatma dakikalarında yine sahneye çıkan Alario, 91. dakikada Cetré’nin soldan kullandığı kornerde arka direkte boş kalarak topu bu kez sağ ayağıyla tamamladı ve Estudiantes’e kupayı getiren golü attı.

Karşılaşmada Estudiantes'in file bekçisi Fernando Muslera 90 dakika sahada kaldı ve Estudiantes formasıyla bir kupa daha kazandı. Galatasaray efsanesi kariyerine yeni bir başarı daha eklemiş oldu.