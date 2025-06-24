Fernando Muslera Estudiantes ile sözleşme imzaladı

Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Arjantin kulübünden yapılan imza töreniyle ilgili fotoğraflı paylaşımda, "Fernando Muslera, kulübümüzle Aralık 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladı" denildi.

Türkiye'de 14 sezon oynayan Uruguaylı efsane file bekçisi, Galatasaray ile 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.