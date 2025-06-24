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Fernando Muslera Estudiantes ile sözleşme imzaladı

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor
  • 24.06.2025 17:06
  • Giriş: 24.06.2025 17:06
  • Güncelleme: 24.06.2025 17:09
Kaynak: AA
Fernando Muslera Estudiantes ile sözleşme imzaladı
Fotoğraf: Estudiantes (X)

Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Arjantin kulübünden yapılan imza töreniyle ilgili fotoğraflı paylaşımda, "Fernando Muslera, kulübümüzle Aralık 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladı" denildi.

Türkiye'de 14 sezon oynayan Uruguaylı efsane file bekçisi, Galatasaray ile 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

Fotoğraf:  Estudiantes (X)
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