Fernando Muslera kupa kazanmaya devam ediyor

Arjantin Kapanış Ligi finali, dramatik anlara sahne oldu. Fernando Muslera ve Jose Sosa’nın formasını giydiği Estudiantes, normal süresi ve uzatma bölümleri berabere tamamlanan final maçında Racing Club’u penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, Racing Club 81. dakikada Adrián Martínez’in golüyle öne geçti. Estudiantes, son dakikalarda oyunu rakip sahaya yıktı ve 90+3’te Jose Sosa’nın asistinde Guido Carrillo’nun attığı golle skoru eşitleyerek maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatma dakikalarında da denge bozulmadı. Şampiyonu belirleyen seri penaltı atışlarında ise sahne Fernando Muslera’nındı. Deneyimli kaleci, Racing Club’ın dördüncü ve altıncı penaltılarını kurtararak Estudiantes’i kupaya taşıdı.

KUPA SAYISI 23'E ÇIKTI

Galatasaray’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Arjantin ekibine imza atan Muslera, bu performansıyla final gecesinin açık ara kahramanı oldu. Tecrübeli kaleci, Estudiantes formasıyla kazandığı bu kupayla birlikte kariyerindeki şampiyonluk sayısını 23’e çıkardı.

Maçın ardından konuşan Muslera, “Çocukluğumdan beri burada oynamak hayalimdi. Bugün Arjantin futbolunda bir şampiyonum. Burada olmaktan çok mutluyum, bana gösterilen ilgiyi asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

Arjantin ve uluslararası basın da finalin ardından Muslera’yı manşetlerine taşıdı. ESPN, deneyimli kaleci için “Estudiantes’in şampiyonluğunun kilit oyuncusu” yorumunu yaparken, La Plata merkezli El Día gazetesi Muslera’yı “Gecenin kahramanı” başlığıyla verdi. TyC Sports ise penaltı atışlarını “Muslera’nın imzasını taşıyan şampiyonluk” sözleriyle değerlendirdi.