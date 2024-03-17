Fernando Santos: İstifa gibi bir düşünce aklımdan geçmiyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ikinci yarıdaki reaksiyonu beğendiğini ve istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Santos, "Maça kötü başlamadık. Önde basarak başlamaya çalıştık. Erken gol yedik. İlk yarı birkaç fırsat bulduk ama değerlendiremedik. Penaltıyla geriye düştük. İkinci yarı çok iyi reaksiyon gösterdik. Topu hızlı çevirdik, öndeydik, iyi bir şekilde kaleye gittik. Bu sene oynadığımız en iyi oyunlardan birini oynadık ikinci yarıda. Çok fazla net fırsat yakaladık ama golü bulamadık. Yıllardır futbolun içindeyim böyle bir penaltı görmedim. Bu maçın hakkı en azından beraberlikti." diye konuştu.

Ligde üçüncülük ve kupa hedeflerinin devam ettiğini anlatan Santos, "Kariyerimde bundan daha zor, daha karmaşık durumlarda çalıştım. İstifa gibi bir düşünce aklımdan geçmiyor. Son 3 maçta kötü sonuçlar aldık. Galatasaray ve bu maç geldiğimden beri oynadığımız en iyi iki maç diyebilirim. İki maçta da oyuncularımın verdiği reaksiyon iyiydi. Hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. Sonuç almadığınız zaman bu kötü görünüyor, bu da gayet doğal. Futbolda gol atıp yememek gerekiyor. İkinci yarı performanslarının üzerine gideceğiz. Bunları maçın tamamına yaymaya çalışacağız. Üçüncülük için hala şansımız var. Oyuncularıma güveniyorum. İki hedefimiz var, üçüncülük ve kupa. Bu hedefler için yürüyeceğiz. Bunları da başaracağımızı biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.