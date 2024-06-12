Fernando Santos'un yeni adresi belli oldu
Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Portekizli Fernando Santos getirildi.
Kaynak: AA
Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan (AFFA) yapılan açıklamada, Portekizli teknik adam anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada anlaşma süresine ilişkin bilgi verilmezken, Santos'a rekabetçi takım oluşturma ve EURO 2028 elemelerinde başarılı performans sergileme hedefi konulduğu belirtildi.
Fernando Santos, son olarak Beşiktaş'ta görev yapmıştı.