Fernas direnişine İzmir’den destek: Maden işçileri kazanacak

BİRGÜN EGE

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Manisa Soma'daki Fernas Madencilik'te Bağımsız Maden İş sendikasına üye oldukları ve haklarını talep ettikleri için işten atılan madencilerin direnişi sürüyor.

İzmir’de, direnişin 52, açlık grevinin 3’üncü gününde olan madencilerin dün polis müdahalesiyle gözaltına alınmasına ilişkin oturma eylemi gerçekleştirildi. Bağımsız Maden İş'in çağrısıyla demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi parti temsilcileri Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

İşçiler adına açıklamayı okuyan Sultan Eylem Keleş, “Ölmek var, dönmek yok diyen; ayakları çıplak, karınları aç üç gündür Kurtuluş Parkı’nda direnen Fernas maden işçilerinin sesi olmak için buradayız. Manisa Soma’dan bulunan AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik işletmesinde işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadan çalışmaya zorlanan maden işçileri ‘ölmemek için’ çalışmadan kaçınma hakkını kullanmaya başladı 52 gün önce. Önce Bağımsız Maden İş Sendikası’na üye oldukları için işten atıldılar. İşten atılan arkadaşlarına sahip çıkan işçiler, tüm vardiyaları durdurarak direnişe geçti. ‘Anayasal hakkımız uygulansın’ dediler. ‘Köle değil işçiyiz, bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız' dediler. ‘Eğer değilsek, söyleyin; ayak oyunları yapmayın’ dediler. Muhatap aradılar, her yere gittiler, herkesle görüştüler ve çözecek herkesin aracı olmasını istediler. Sözleri galaksiye ulaştı, ama patron Nasıroğlu, anayasal hakları çiğnemek pahasına madenciye kulaklarını tıkadı” ifadelerini kullandı.

FERNAS’TA BİR 301 DAHA OLMASIN

Fernas maden işçilerinin bugüne kadar yaptığı hiçbir başvurunun, şikayetin ve görüşmenin çözüm yolu açmadığını vurgulayan Keleş, “Ancak kimse madencilere haksız olduğunu söylemedi. Bu sebeple işçiler, direnişlerinin 50. gününde, ‘Fıtrat değil, direnerek öldü desinler’ diyerek açlık grevine başladı. Kimseyle konuşmuyor, hareket etmiyor ve yemek yemiyorlar. ‘Yasa varsa herkese uygulanmalı; eşit yurttaş değilsek kölelik ilan edilsin’ diyen maden işçileri bedenlerini ölüme yatırdı. Dün gece de sebepsiz bir şekilde gözaltına alındılar. Fernas maden işçileri, AKPli Milletvekili, Fernas patronu Ferhat Nasıroğlu’na, Enerji Bakanlığına, Çalışma Bakanlığına diyor ki, ‘Fernas’ta bir 301 daha olmasın’” ifadelerini kullandı.

MADEN İŞÇİLERİNİN SESİ OLACAĞIZ

İşçilerin taleplerini sıralayan Keleş, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler bir kez daha Fernas’ta arkadaşlarımızın cesetlerini teşhis etmek zorunda kalmayalım. İşçilerin talepleri basit, meşru, net, hakkaniyetli: İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri eksiksiz olarak uygulansın. Soma ortalaması gözetilerek maaşlar iyileştirilsin ve banka promosyonları ödensin. Sendikalı olduğu için işten atılan işçiler geri alınsın. Bizler 3 gündür tek kelime etmeyen, tek lokma yemeyen maden işçilerinin sesiyiz. Memleketin dört yanında meydanlarda madencilerin taleplerini onlar için haykırıyoruz. Hakları için, hayatları için direnen maden işçileri; tüm işçilerin, emekçilerin, toplumun sesi, adalet arayışı, umudu oldu. Maden işçilerinin ölmesine izin vermeyeceğiz. Maden işçilerinin sesi olacağız. Maden işçileri kazanacak”