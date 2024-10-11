Fernas direnişine polis ablukası

Manisa’nın Soma ilçesinde Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na üye olmalarının ardından işten çıkarılan Fernas Madencilik işçi direnişi devam ediyor. 47 gündür direnen maden işçileri, sendikal hakları kazanmak için yeniden meclise yürümek istedi. Ankara’da Kurtuluş Parkı'ndan Meclis’e yürümek isteyen işçilerin etrafını polis sararak engel oldu. Parktan çıkamayan işçiler, “Çalışırken ölmek istemiyoruz” diyerek durumu protesto etti.

Parkta konuşma yapan Bağımsız Maden-İş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, yürüyüşe izin verilmemesi üzerine yaptığı açıklamada, “Devlet holdinglerin kölesi olmuş. İstedikleri gibi oynuyorlar. Biz onların karşısında alçalalım istiyorlar” dedi. Aksu, Türkiye’deki hukuk sisteminin ikili bir yapıda olduğunu belirterek, “Holdinglere, yönetenlere ayrı, işçiye, emekçiye ayrı uygulama var. Yasaya uymayacaksanız, yasaları yazmayın; bu yasaları kaldırın. Köleliği de yasalaştırın. İstedikleri gibi işçileri işten atabilsinler. Eğer durum buysa, eşit yurttaş değilsek bunun Anayasa’da da yazılmasına gerek yok” diye konuştu.