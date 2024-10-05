Fernas emekçileri geri adım atmayacak

Emek Servisi

Soma’dan Ankara’ya yürüyen Fernas işçilerini suçlayan şirketin patronu AKP’li vekil Ferhat Nasıroğlu’na emekçilerden cevap gecikmedi. Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, “Fernas şirketler grubunun Sabancı ve Koç ortaklığı dışında, tek bir iş yerinde bile sendika yok. Bu şirketler de, eleştirdiğimiz sarı sendikalarla örgütlenmiştir” dedi.

“Her platformda, Ferhat Bey’in yaptığı açıklamalarını tartışabiliriz” diyen Aksu şöyle devam etti: “İstediği bir işçiyle otursun, kamuoyu kimin yalan söylediğini görsün. Para yatırdık diyor, ama banka verileri yok. Çalışma Bakanlığı’ndan henüz rapor çıkmamış durumda. Enerji Bakanlığı’nın raporu yok. Koç ve Sabancı şirketleri dışında sendikal örgütlenmesi olan şirketi yok. Peki, burada yalanı kim söylüyor? Bir vekilin, 40 gün boyunca yaşanan süreci gün gün bilmesi de dikkat çekici. Genel başkanımız örgütlenme görüşmesi için 4 kez şirketin kapısına gitti, ancak içeriye alınmadı. Ferhat Bey parmak sallıyor. Çalışanların çok haklı talepleri var ve bu kişilerle buluşması gerekiyor. Bu olgunluk güç gerektirir.”