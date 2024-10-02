Fernas emekçilerinden yalın ayak protesto

Fernas Madencilik işçilerinin Manisa’nın Soma ilçesinden Ankara’ya başlattıkları yürüyüş 8. gününde devam ediyor. Ankara’nın Polatlı ilçesine doğru yürüyen işçiler dün, iş güvenliği ve düşük ücretleri protesto etmek amacıyla yürüyüşlerine yalın ayak devam etti.

Fernas Madencilik işçilerinin Manisa’nın Soma ilçesinden Ankara’ya başlattıkları yürüyüşte işçiler, “‘Biz ölüyoruz. Yaşamak istiyoruz. Bu yüzden böyle yürüyoruz. Ankara patronları saklama " sloganları eşliğinde Polatlı ilçesine doğru yalın ayak yürüdü. İşçileri gören vatandaşlar ise alkışlarla, kornalarla direnişe destek verdi.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu şunları söyledi:

"Çıplak hakikati dile getirmek üzere kışın bu soğuğunda yalın ayak yürüyerek, halka durumun çıkışsızlığını, çaresizliğini mücadele dışında bir yolunun olmadığını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yalın ayak yürüyerek göstermek istiyor maden işçileri. Madencinin bu sesinin, duyulması bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğine dair bir şey.”