Fernas hak ihlalini kabul etti

Emek Servisi

Manisa Soma’da AKP milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun Fernas Grup’a bağlı maden işletmesinde sendikalaşan 7 işçinin işten çıkarılmasının ardından maden önünde direnişe başlayan 70 işçinin eylemi sürüyor.

CHP Manisa milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu dün maden işçileri ve işletme müdürü ile ayrı ayrı görüştü. Müdür, işçilerin sendikalı oldukları için işten çıkarıldığını kabul etti. Müdür, anayasal sendika hakkına karşı işten çıkarmaya gidildiğini itiraf etmiş oldu.

Direnen maden işçileri, önceki gün eylemleri sürerken polis tarafından gözaltına alınmış, gözaltına alınan 70 kişi daha sonra serbest bırakılmıştı.