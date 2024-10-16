Fernas'ın sahibi AKP'li vekil işçileri suçladı: "İçinde marjinaller var"

AKP Batman Milletvekili ve Fernas Madencilik şirketinin sahibi Ferhat Nasıroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, haklarını almak için yalınayak Manisa'dan Ankara'ya yürüyen ve Kurtuluş Parkı'nda açlık grevine başlayan Fernas işçileri ile ilgili açıklama yaptı.

İşçilerinin direnişine ilişkin "Bunun arkasında farklı bir niyet var. Bunu siyaseten kendine malzeme eden insanlar çekilsin, inanın buradaki sorun 10 dakikada çözülür" savunmasını yapan Nasıroğlu, CHP Lideri Özgür Özel'i suçladı.

CHP Genel Başkanı Özel ile iş akdi feshedilen işçilerin Soma havzasındaki diğer madenlerde istihdam edilmesi üzerine konuştuklarını anlatan Nasıroğlu, Özel'in işçilerin yanına gittiğinde farklı konuşmaya başladığını öne sürdü. Nasıroğlu, şu iddialarda bulundu:

"Burada işten atılan arkadaşlarımız, iş ahlakına uymadıkları için iş akitleri feshedildi. 500 kişiden 5 kişinin iş akdi feshedilmiş. Bir kişi de deneme sürecinde yeterli görülmediği için iş akdi feshedilmiş. Bazı marjinal gruplar var. Bu marijinal gruplar bu memlekette yatırımcının yatırım yapmasını istemiyor, iş barışının olmasını istemiyor, insanları tahrik ediyor. Siyaset de bunlara destek oluyor. CHP, maden işçilerine; 'Siz burada eylem yaparak bu işi çözemezsiniz. Gelin, sizi Meclis'e getirelim' dedi. Özgür Özel yine Soma'da işçileri yalınayak yürüttü. Bütün siyasi partilerin grup başkanlarıyla görüştürdüler. Birçok arkadaş da benimle görüştü. Madencilerin söylediklerini bana aktardılar.

"SİYASETE ALET EDİYORSUNUZ"

Bizim madencilerle bir sorunumuz yok. Tekrar gelsinler, işe başlasınlar. İş güvenliğiyle ilgili de yetkili kurumlar geldi ve yerinde inceledi. Orada şu anda 450 kişi çalışıyor. Eğer orada iş güvenliği sorunu olsa, bu arkadaşlarımızın parası verilmese çalışmazlardı. Bu maden sendikası yetkili değil ama arka tarafta bunları yöneten birileri, akıl hocaları var. Ankara'da eylem yapan arkadaşlar önce ekranlarda; 'Biz Ferhat Nasıroğlu'nu tanıyoruz, çok iyi bir insan. Onların yanlışlarını görmedik.' İki gün sonra tekrar mikrofon uzattılar; hakaretler, tehditler... Siz nasıl bu insanları bu hale sokarsınız? Bunu siyasete alet ediyorsunuz. Özgür Özel, başta senin boynunadır.

'Biz görüşemiyoruz' diyorlar. Firmanın Soma'daki yöneticileri ile görüştüler, genel merkezdeki yönetici arkadaşlarla da görüştüler. Meclis'te görüşmedikleri kimse kalmadı. Birilerinin onları farklı yere taşıması günahtır, arkadaşlarımıza yazıktır. Bunu siyasete alet etmek istiyorlar. Benimle de görüşseler yine memnun olmazlar. Israrla, 'Ya Ferhat Nasıroğlu ya Cumhurbaşkanı' diyorlar. Bunun arkasında farklı bir niyet var. Bunu siyaseten kendine malzeme eden insanlar çekilsin inanın buradaki sorun 10 dakikada çözülür."