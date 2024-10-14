Fernas işçileri açlık grevi başlattı

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan ve protesto için Soma'dan Ankara'ya gelen Fernas işçileri, bekleyişlerini sürdürdükleri Kurtuluş Parkı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istedi. Madenciler polisin engellemesiyle karşı karşıya kalmaları sonrası açlık grevi yapma kararı aldı.

Madenciler adına açıklamada bulunan işçiler, açlık grevi kararı aldıklarını Bağımsız Maden İş X hesabından yaptıkları açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, "Şu an itibariyle çözüm olana kadar buradan ayrılmıyoruz, yemek yemiyoruz, kimseyle görüşmüyoruz. Elimizden gelen her yolla derdimizi anlattık, görüşebildiğimiz herkesle görüştük, aşabildiğimiz her engeli aştık. Artık sadece çözüm bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Biz bugün Enerji Bakanlığı'na hazırladığımız raporu yüksek ölüm riski olduğuna dair Fernas'la ilgili hazırladığımız raporu teslim etmek ve bir denetim yapmalarını talep etmek üzere yola çıktık ancak yolumuz kesildi. Yolumuzun kesildiği noktada yere yattık ve bu yolun açılması talebiyle işe başladık. Bir çözüm geliştirilmeden biz buradan kalkmamaya karar verdik. Buradaki pozisyonumuzu koruyacağız. En son madenciler 11'de bir poğaça yedi o zamandan bu zamana yemek yemediler. Bir sonuç elde edene kadar yemek yememe kararı aldık. Açlık grevindeyiz, bunu duyurmak istiyoruz. Onlarca yazı, açıklama ve rapor yayımladık ama hiçbir çözüm elde edemedik. Mecliste grubu bulunan bütün partilerle görüşmeler yaptık. CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve MHP ile görüşmeler yaptık. AKP Milletvekili Erol Keleş ve Mustafa Arslan'la görüşmeler yaptık. Onların hazırladığı rapor dışında görüşmeyi kabul eden AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'le de görüşmeler yaptık. Herkese her şeyi bütün açıklığıyla anlattık ve bizlere hakkımız dışında bir şey aradığımızı söyleyemediler. Ancak bir çözüm yok. Bir çözüm istiyoruz. Çözüm olana kadar tek kelime etmeyeceğiz. Şu an ki pozisyonumuzdan geri adım atmayacağız. Tek bir lokma yemeyeceğiz. Ferhat Nasıroğlu, bu sorunun çözümü için sizin bu zamana kadar sürdürdüğünüz ters davranışın değişmesini istiyoruz. Tavır değiştirmediğiniz sürece biz geri adım atmayacağız."

NE OLMUŞTU?

Üç madencinin sendikaya üye olmalarının ardından 19 Ağustos’ta işten çıkarılması üzerine maden ocağında çalışan tüm madencilerin iş bırakmasıyla başlayan eylemler, geçen 50 gün içerisinde Manisa’dan Ankara’ya ulaştı.

2 Ekim’den bu yana Kurtuluş Parkı’nda yalınayak nöbet tutarak direnen madenciler 10 Ekim’de parktan Meclis’e yürümek istedi ancak karşılarında yine polis ablukalarını buldu.

Direnişin 50. gününde Kurtuluş Parkı’ndan Enerji Bakanlığına yürümek isteyen madencilere polis müdahale etti.

Polis müdahalesi sonrası madenci Arif Doğan yere düşüp baygınlık geçirdi. Doğan, ambulansın gelmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.