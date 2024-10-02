Fernas işçileri barikatı aştı: İşçiler 'yalın ayak' Meclis'e ulaştı

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te iş güvenliği ve düşük ücretlere karşı mücadele başlatan ve bu süreçte sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin, Soma’dan Ankara’ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor.

Talepleri karşılanmayan işçiler, 25 Eylül'de Soma'dan Ankara'ya doğru yürüyüş başlattı. Yürüyüş boyunca, Manisa'nın Akhisar, Gölmarmara ve Salihli ilçeleri ile Uşak, Afyon, Eskişehir ve son olarak dün akşam Ankara Polatlı ilçesinde konaklayan işçiler bugün Meclis'e yürüyecek.

İŞÇİLERİN YOLUNA BARİKAT ENGELİ

Bugün Meclis'in önünde olması beklenen işçilerin Ankara'ya girişleri polis tarafından engellendi.

Bağımsız Maden İş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Fernas patronu Ferhat Nasıroğlu’nun barikatları bizi yolumuzdan döndüremez. Durdursanız da, yolumuzu kesseniz de hakkımızı almadan dönmeyeceğiz!" dedi.

Fernas işçisi Eyüp Can ise, "Bizi Ankara girişinde polis kontrol merkezinde durdurdular. Geçmemize asla müsaade etmeyeceklerini söylediler. Biz kararlıyız, sonuna kadar direneceğiz ve muhakkak burdan geçeceğiz. Sonu ölüm olsa dahi" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İŞÇİLERE DESTEK

Ankara'ya girişleri kolluk kuvvetleri tarafından engellenen işçileri ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerin yanında duracağını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bir anayasal hakkın işçilerin elinden alınmasının kimse kabul edemez. Ancak tek adam rejiminin bulunduğu ülkelerde işçiler haklarını almakta zorlanıyorlar. İşçiler alın teri dökerek bu ülkenin ekonomisine katkı vermek için çalışıyorlar, haklarının ellerinden alınmasını kabul etmiyorlar.

Buradan açık ve net Saray iktidarına seslenmek istiyorum; buradaki işçilerin haklarını almalarını neden engelliyorsunuz? Neden karşı çıkıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşalarım şu anda buradalar. Arkadaşların Meclis'e gelmesi için uğraşacaklar. İşçi kardeşlerime seslenmek isterim; asla ve asla pes etmeyin.

Hakkınızı teslim etmeyen hiçbir kişinin bu ülkede yaşama hakkı yoktur. Emek en yüce değerse bunun hakkının teslim edilmesi lazım. Mücadeleniz hak mücadelesidir, hak mücadelesini teslim etmek için de herkesin görevi vardır."

POLİS BARİKATI KALDIRILDI

CHP, DEM Parti, EMEP ve İYİ Partili milletvekillerinin gelmesiyle madencilerin Ankara'ya girişi sağlandı.

Madenciler, muhalefet milletvekilleriyle beraber iller arasında kullandıkları otobüsle TBMM’ye gitti.

İŞÇİLER MECLİS'TE

İşçiler, TBMM'de CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekilleriyle basın açıklaması yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, işçilerle yaptığı basın açıklamasında Mecliste işçilerin sorunlarını dile getirmeye devam edeceklerini söyledi. İşçilerin 35 gündür işlerini geri almak için mücadele ettiklerini anlatan Emir, "6 işçi sendikaya üye olduğu için, örgütlü olmak istediği için işten çıkarıldı. Bu madenin sahibiyle görüşme sağlayamadılar. Talepleri çok doğal, basit taleplerdi. Görmezden gelindiler" diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de işçilerin mücadelesinin değerli olduğunu söyledi. İşçilerin, tüm Türkiye'nin bu konudaki duyarlılığını artırdığını ifade eden Temelli, "Sokakta verilen mücadelenin Meclisle buluşması çok önemli. Maden işçilerinin yaşadığı mağduriyet belki de Türkiye'de yaşanan en büyük mağduriyetlerden biri. Yaşam ve çalışma koşulları ile ortaya çıkan her türlü hak mahrumiyetinin en kristalize örneğini maden işçilerinde görüyoruz." dedi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da işçilere destek verdi

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır da Mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileriyle görüşeceklerini söyledi.