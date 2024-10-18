Fernas işçileri, şirketle görüşmek için bekleyişini sürdürüyor

Soma ilçesinde bulunan Fernas Madencilik’te çalışırken sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin şirket önünde bekleyişi sürüyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te çok sayıda işçi, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Ankara'da ve Soma'da 53 gündür eylem yapan madenciler, müzakere yolunun açılması üzerine Ankara’daki eylemlerine ara verdi.

Şirketle görüşme yapmak için dün akşam saatlerinde Soma’ya gelen madenciler, sabah saatlerinde itibaren görüşme için şirket önünde bekliyor.

İşçiler, Fernas Madencilik yetkililerine görüşme yapacak isimleri bildirdi. Taraflar arasında işçi kesiminden bildirilen isimler üzerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle madenciler bekleyişlerini sürdürüyor.