Fernas işçileri, Soma'da işverenle bir kez daha görüşecek

Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te sendikaya üye oldukları için işten atılan ve 53 gündür eylem yapan madenciler, bugün işverenle ilk görüşmesini gerçekeleştirdi. Eylemlerine Ankara'da devam ederken müzakere yolunun açılması üzerine Soma'ya dönen madencilerin temsilcileri şirket yetkileriyle görüşmek üzere madene ocağına geldi.

Madencilerin Fernas Madencilik önünde 6 saati aşkın süre beklemesinin ardından işçileri temsilen 5 isim saat 16:30'da aralarında AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun kardeşi Muzaffer Nasıroğlu'nun da yer aldığı şirket yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası şirketten ayrılan işçi temsilcileri Bağımsız Maden İşçileri Sendikası binasında madenciler ve sendika yetkileriyle bir araya gelerek toplantı yaptı.

Toplantının ardından beraberindeki maden emekçileriyle birlikte açıklamalarda bulunan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, “Türkiye'nin kalbi Fernas işçileri... İki günden beri eylemimizi de bırakmıştık. İki gün süreyle eylemimizi sonlandırmıştık. Türkiye'nin kalbi de bu işçilerden haber bekliyor. Şu anda bugün iki saat süren bir görüşme oldu. Muzaffer Nasıroğlu'yla beş işçi arkadaşımız bir görüşme yaptı. Bir görüşme de yarın olacak. Bugün işçi arkadaşlarımızla durumu değerlendirdik. Yarınki görüşmeyi de Türkiye kamuoyuyla hep beraber paylaşacağız” dedi.