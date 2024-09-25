Fernas işçileri, Soma'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te çalışan işçiler hak talepleri için yürüyüş başlattı.

AKP'li Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin eylemleri 30. gününde devam ediyor.

Ankara’da şirket yetkilileriyle görüşmek ve haklarını aramak için şirket önünde eylem yapan işçiler, bugün de Soma’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

İşçiler, "Patron vekil anayasayı ayaklar altına alıyorsa bize kim eşit yurttaşlık yalanını satabilir" yazılı pankart açtı.

301 MADENCİNİN ANITINA ZİYARET

İşçiler Soma çıkışında, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin mezarlarının yer aldığı Madenci Şehitliğini ziyaret etti. İşçiler şehitlikte saygı duruşunda bulundu,

Bağımsız Maden İş Sendikası önünden başlayan yürüyüşe CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy da katılarak destek verdi.

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, yaptığı açıklamada, "Bugün eylemimizin 30'uncu günü. Eylemimizi bugün itibarıyla Ankara'ya taşımaya karar verdik arkadaşlarla hep beraber. Vekillerimiz de yanımızda, destek oldular. Bu şirkette çalışan 450 işçinin hakları için mücadeleye başladık. Bu mücadeleyi de kazanana kadar devam edeceğiz. Kazanmadan geri dönmeyeceğiz. Bu işçi sınıfının yürüyüşüdür. Soma'daki bu 450 işçinin yürüyüşü değildir. İşçilerin hakları her zaman gasp edildi. Bunu sarı sendikalarda patronlara göz yumdular" dedi.

***

Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik'te 7 işçinin Bağımsız Maden İşçileri (Bağımsız Maden İş) sendikasına üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmasının ardından Soma'da başlayan eylem Ankara'ya taşınmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapan işçilerin TBMM önüne gitmesine izin verilmedi. Madenci Anıtı önünde de açıklama yapan işçiler dün Fernas Madencilik Genel Merkezi önüne yürümek istemişti.

Çevik kuvvetin müdahalesinde gözaltına alınan 25 madenci, gece saatlerinde serbest bırakılmıştı.