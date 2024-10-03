Fernas işçileri, TBMM'de AKP milletvekilleri ile görüştü: 3 talep iletildi

Manisa'da Soma ilçesinde bulunan AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te sendikaştıkları için işten çıkarılan işçiler, Meclis'te AKP'li milletvekilleri ile görüşerek taleplerini iletti.

Soma'da bulunan Fernas Madencilik’te iş güvenliği ve düşük ücretlere karşı mücadele başlatan ve bu süreçte sendikaya üye oldukları için işten atılan işçiler, 25 Eylül'de Soma’dan başlattıkları yürüyüşlerini dün Ankara’da sonlandırdı.

Meclis'te dün CHP ve DEM Parti gruplarıyla görüşen işçiler bugün de AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile görüştü. Yaklaşık iki saat süren görüşmede milletvekilleri, işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

GÖRÜŞME 'OLUMLU' GEÇTİ

Görüşmenin olumlu geçtiğini kaydeden işçiler, milletvekillerini bilgilendirdi ardından, üç temel taleplerini iletti. İşçiler taleplerini; "Koç Holding ile Fernas madencilik ortaklığındaki firmalar arasındaki işçi maaş farklarının kapatılması, işçi sağlığı güvenliği ve banka promosyonlarının verilmesi, Bağımsız Maden İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkartılan işçilerin geri alınması" olarak sıraladı.

40 GÜNDÜR NASIROĞLU'NA ULAŞILAMIYOR

AKP'li milletvekilleri, madencilerin taleplerini AKP grubuna aktaracaklarını belirtirken, Fernas madencilik şirketinin patronu ile şirket müdürünün arasındaki 'iletişim sorunu' nedeniyle olayın bu boyuta geldiğini kaydetti. AKP'liler, "işçilere gün içerisinde dönüş sağlayacaklarını" bildirdi.

Bunun üzerine işçiler de görüşme talebiyle Ferhat Nasıroğlu'nu aradıklarını kendisine 40 gündür ulaşamadıklarını hatırlattı.

Fernas işçileri, AKP'lilere talepleri karşılanıncaya kadar Ankara'dan gitmeyeceklerini bildirdi.