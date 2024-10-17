Fernas işçilerine Fatsa’dan destek!

Onur DURMUŞ

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Fernas Madencilik'te Bağımsız Maden İş sendikasına üye oldukları ve haklarını talep ettikleri için işten çıkarılan emekçiler eylemlerine devam ediyor. Soma'dan Ankara'ya yürüyen emekçilerin eylemleri devam ederken Bağımsız Maden İş'in çağrısıyla Ordu Fatsa’da STK’ler, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ortak basın açıklaması düzenledi.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda saat 15.00’te yapılan basın açıklamasıyla madencilerin talepleri anlatıldı.

Eyleme katılanlar adına basın açıklamasını okuyan Fatsa Bağımsız Maden İş Temsilcisi Murat Karaduman, maden işçilerinin 52 gündür direndiğini hatırlattı.

"ONLARIN MÜCADELESİ DÜN BAŞLAMADI"

Anayasa'nın 51. maddesine göre işçilerin istedikleri sendikaya üye olma özgürlüğüne sahip olduğunu belirten Karaduman yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Yeni 301’ler olmasın diye mücadele eden madenciler ne gözaltılarla ne yasaklarla ne de cezalarla sindirilemez. Onların mücadelesi dün başlamadı! Onların mücadelesi 2014 Soma Katliamında hayatta kalma mücadelesine kadar uzanıyor. Soma maden ocağından elleriyle kendi arkadaşlarının cansız bedenini çıkarmak zorunda kalmış ve faillerin ceza alması için yıllarca mahkeme koridorlarında koşmuş madencilerin yaşadığı öfke karşısında kimse duramaz. Mücadele yolunda yiğit madenci önderlerini Tahir Çetin’i ve Ali Faik İnter’i kaybetmiş Bağımsız Maden İş Sendikası’nın kararlılığı karşısında hiçbir güç duramaz.

Bizler de bugün burada Bağımsız Maden İş Sendikası’nın 'madenciye ses ol' çağrısına kulak veren işçi ve memur sendikaları, siyasi partiler, üniversite öğrencileri ve işçiden yana yurttaşlar olarak bir araya geldik. Şu anda sadece İstanbul’da değil, Gebze’de, Bursa’da, Manisa’da, Muğla’da, Eskişehir’de, İzmir’de ve pek çok başka şehirde onlarca meydanda yüzlerce insan madenciye ses olmak için alanlarda eylem gerçekleştiriyor.”