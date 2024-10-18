Fernas işçilerinin Soma'da işverenle görüşmesi başladı

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Fernas Madencilik’te çalışırken sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin şirketle görüşmesi başladı.

İşçileri temsilen 5 kişilik heyet, 6 saati aşkın bekleyişin ardından işverenle görüşmek için şirkete girdi.

Heyetin şirkete girişi öncesi açıklama yapan maden Erdinç Demirtaş, "Bugün çözüm için gelmiştik Fernas önüne. Saat 10.00’dan bu yana bekledik. Bizim seçtiğimiz 5 işçi temsilcisinden 3’ünü kabul etmemişlerdi. Diğer arkadaşlarımızdan 3 kişiyi şirket kendisi istedi. Bu arkadaşlarımızı görüşmek için iyi niyet aldık üzerimize ve o arkadaşlarımıza güvendiğimiz için arkadaşlarımızı içeriye görüşmeye gönderiyoruz. Hep beraber arkadaşlarımızdan gelecek olan cevabı bekleyeceğiz" dedi.

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Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te çok sayıda işçi, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Ankara'da ve Soma'da 53 gündür eylem yapan madenciler, müzakere yolunun açılması üzerine Ankara’daki eylemlerine ara verdi.

Şirketle görüşme yapmak için dün akşam saatlerinde Soma’ya gelen madenciler, sabah saatlerinde itibaren görüşme için şirket önünde 6 saat bekledi.