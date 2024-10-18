Fernas işçilerinin Soma'da işverenle ilk görüşmesi sona erdi

Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik şirketinde sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Fernas işçileri, müzakere için işverenle görüştü.

Ankara’daki eylemlerine ara vererek görüşme yapmak için Soma’ya gelen maden emekçilerini temsilen 5 isim görüşmeye katıldı.

Maden şirketinde işveren ile maden emekçileri arasında saat 16:30'da başlayan görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.

Maden emekçilerini temsilen Fernas Madencilik’ten ilk işten çıkarılan ve işten kaçınma hakkını kullanan isimlerin katıldığı görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı. Maden emekçilerinin kendi aralarında bir değerlendirme sonrası karar vereceği öğrenildi.