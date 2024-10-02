Fernas işçilerinin yolu yine barikatla kesildi!

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te iş güvenliği ve düşük ücretlere karşı mücadele başlatan ve bu süreçte sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin, Soma’dan Ankara’ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor.

Talepleri karşılanmayan işçiler, 25 Eylül'de Soma'dan Ankara'ya doğru yürüyüş başlattı. Yürüyüş boyunca, Manisa'nın Akhisar, Gölmarmara ve Salihli ilçeleri ile Uşak, Afyon, Eskişehir ve son olarak dün akşam Ankara Polatlı ilçesinde konaklayan işçiler bugün Meclis'e yürüyecek.

İŞÇİLERİN YOLUNA BARİKAT ENGELİ

Bugün Meclis'in önünde olması beklenen işçilerin Ankara'ya girişleri polis tarafından engellendi.

Bağımsız Maden İş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Fernas patronu Ferhat Nasıroğlu’nun barikatları bizi yolumuzdan döndüremez. Durdursanız da, yolumuzu kesseniz de hakkımızı almadan dönmeyeceğiz!" dedi.

Fernas işçisi Eyüp Can ise, "Bizi Ankara girişinde polis kontrol merkezinde durdurdular. Geçmemize asla müsaade etmeyeceklerini söylediler. Biz kararlıyız, sonuna kadar direneceğiz ve muhakkak burdan geçeceğiz. Sonu ölüm olsa dahi" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İŞÇİLERE DESTEK

Ankara'ya girişleri kolluk kuvvetleri tarafından engellenen işçileri ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işçileri yanında duracağını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bir anayasal hakkın işçilerin elinden alınmasının kimse kabul edemez. Ancak tek adam rejiminin bulunduğu ülkelerde işçiler haklarıın almakta zorlanıyorlar. İşçiler alın teri, dikerek, çalışarak bu ülkenin ekonomisine katkı vermek içn çalışıyorlar haklarının ellerinden alınmasını kabul etmiyorlar. Buradan açık ve net Saray iktidarına seslenmek istiyorum: Buradaki işçilerin haklarını almalarını neden engelliyorsunuz? Neden karşı çıkıyorsunuz?

Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşalarım şu anda buradalar arkadaşların Meclis'e gelmesi için uğraşacaklar. İşçi kardeşlerime seslenmek isterim; asla ve asla pes etmeyin. Hakkınızı teslim etmeyen ihçbir kişinin bu ülked yaşama kahhı yoktur. Emek en yüce değerse bunun hakkının teslim edilmesi lazım.

Mücadeleniz hak mücadelesidir, hak mücadelesini teslim etmek için de herkesin görevi vardır. Kim olursa olsun,