Fernas işçilerinin yürüyüşü 2. gününde

Manisa'nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik'e ait iş yerinde, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan işçiler, Soma'dan Ankara'ya yürüyor.

Gece saatlerinde Süleymanlı Mahallesinde konaklayan işçiler Gölmarmara üzerinden Ankara'ya yürüyüşe devam edecekler. Bağımsız Maden- İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, şunları söyledi:

"Yaklaşık 38 kilometre bir yol geldik. Tüm madenci kardeşlerimle birlikte haklarımızı aramak için yola çıktık. Süleymanlı halkı bize çok güzel karşıladı. Akhisar halkı ile saat 11.00'de birlikte olarak bir açıklama yapacağız. Daha sonra Gölmarmara yoluyla devam edeceğiz. Çözüm arıyoruz, çare arıyoruz. AK parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu patrona bir sürü kuralsızlıkları kendisine anlatmaya çalıştık dostlar vasıtasıyla. Sorunu çözmeye çalışıyoruz. Siyasi partiler kendi cenahından bu konuyu çözmeye çalışıyorlar. Ferhat bey ile şimdiye kadar sağlıklı bir iletişim sistemini oluşturamadık. Bu yürüyüşü düzenlememiz mecburiyetinde kalmamız. Bu bir ağır yürüyüş. Adım adım mı gitmemiz gerekiyor. Neredeyse bütün arkadaşların ayakları parçalandı. 38 kilometre yürümek gerçekten zor. Madenci yürüyor, haklı. Çalıştığım madende ölüm riski var. Ölüm riskinin olduğu yerde madencilik çalışmaya zorlanıyor. Devlet bunu istiyor. Ücretler düşük. Soma ortalamasında 12 bin liranın altında. Kimse sesini çıkarmıyor. Madenci, 'geçinemiyorum' diyor. Banka promosyonları her yerde veriliyor burada verilmedi. İşten atılan insanlar anayasal hakkımı kullanıyorlar. Anayasanın 51 maddesi, bir sendikaya üye olun. İyi olunca da işçi arkadaşlarımız işten atıldılar.

"HİÇBİR PATRON CEZA ALMADI, CEZAEVİNDE YATMADI"

Yöneticiler Türk ceza kanunu'nun 118. maddesini takmıyorlar. Doğru söylülar bize bir şey olmaz. Yüzbinlerce işi işten atıldı sendika nedenlerle. Hiçbir patron ceza almadı, cezaevinde yatmadı. Onbinlerce işçinin iş cinayetinde ölüp cezaevinde yatmaması gibi. Soma'da 301 madencinin ölümünden sorumlu olan Soma holding gibi, 301 kişiyi öldürmek yöneticiler sadece ve sadece 4,5 yıl yattı. Buradan Ferhat bey'e sesleniyoruz; kendisi yasa yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yemin etmiş bir kişi. Demiş ki ben bu yasaları koruyacağım kollayacağım. Kendi iş yerinde en az 3 anayasa maddesi, 10 tane kanun maddesini ayaklar altına aldığını tespit ettik. Bunları söyledik söylemeyi daha devam edeceğiz. Bunlara AK parti içinden de ses verilmesi gerekir. MHP içerisinde ses verilmesi gerekir. Buna meclisin içerisinde grubu bulunan partilerden de ses verilmesi gerekiyor. Eğer istenen şuysa; bütün halk zenginlerin holdinglerin, kölesi olması, istemiyorsa anayasaya gerek yok kanunlara gerek yok. İşçi sağlığı, iş güvenliğine gerek yok."

"FERNAS İŞLETMESİ ANAYASAL BİR SUÇ İŞLEMEKTEDİR"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise şunları söyledi:

"Şu anda Fernas madencilikte haklarını aramak için yollara dökülen madencilerin yanındayım. Şu anda Akhisar'ın Süleymanlı mahallesindeler. Yanımıza geldiler. Burada yaşanan olay altı madenci maden işcici sendikaya üye oldukları için, sendikal faaliyetlerde bulundukları için işten atıldılar. İşten atılan arkadaşları için diğer işçiler onlara destek olmak için 35 gündür eylemdeler. Daha sonra şunlar ortaya çıktı; ciddi şekilde güvenlik sorunu olduğu, promosyon alamadıkları, fazla mesai ücretten alamadıkları, buradaki madenci arkadaşlarımızın talepleri çok net. İlk olarak, anayasal faaliyetler içerisinde sendikaya üye olan sendikal faaliyetlerde bulunmak, nedeniyle işten çıkarılan arkadaşlarına, iş yerine geri dönmesini istiyorlar. Haklılar anayasamıza göre, anayasamızın 51. maddesine göre, insanlar sendikaya üye olabilirler sendikal faaliyetlerde bulunabilirler. Örgütlenebilirler bunların önüne geçilemez. Bunun önüne geçilirse hem anayasaya göre hem de ceza kanuna göre bunun karşılığı var Fernas işletmesi anayasal bir suç işlemektedir.

"İNSANCA YAŞAYABİLECEKLERİ BİR MAAŞ İSTİYORLAR"

İkinci istekleri ise insanca yaşayabilecekleri bir maaş istiyorlar. Şu anda Fernas'ta çalışan maden işçilerin maaşı diğer madenlerde çalışan maden işçilerinden yüzde 20- 25 daha düşük. En önemli birisi de İş güvenliği, bunlara sosyal medyada görmüşsünüzdür. Bunları biz de gördük şaşırdık son derece insanı olmayan şartlarda çalışıyorlar. Bu taleplerin hepsi haklı taleplerdir. Bu konuya bir aydır kamuoyuna haykırıyoruz; Çalışma bakanlığı duyması lazım. Biz Çalışma Bakanlığına dilekçe verdik. Bu konuda geri dönüş olmadı müfettiş gönderilmedi. Buradaki arkadaşlara kimse sormadı; 'Eylemdesiniz, Ankara'ya doğru yola çıktınız kilometrelerce yürüyeceksiniz, evinizden uzaksanız, maaş alamıyorsunuz çocuklarınızdan da uzaksınız'. Allah'ın bir kulu siz eylem yapıyorsunuz niye diye sormadı."