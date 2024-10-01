Fernas işçilerinin yürüyüşü 7. gününde: "Ayaklarımız patlasa da sonuna kadar gideceğiz"

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te iş güvenliği ve düşük ücretlere karşı mücadele başlatan ve bu süreçte sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin, Soma’dan Ankara’ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor. Madenciler Sivrihisar'a ulaştı.

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, burada yaptığı açıklamada, "Sivrihisar'a geldik. Bizi sivil toplum kuruluşları ve Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı karşıladı. Emekçinin yanına geldiler kendilerine teşekkür ederiz. Sivrihisar'da kalacağız. Yarın da Polatlı'ya geçeceğiz. Bizlerin 6 günden beri ayaklarının altı patladı. Patlasa da 'ölmek var dönmek yok' dedik. Ankara'ya varacağız bu Meclis'te işçilerin haklarını alacağız. İşçiler haklı davasında, bizler sendika olarak kardeşlerimizin dostlarımızın yanındayız" dedi.

Örgütlenme Uzmanı Onur Koçer de "Ankara yürüyüşümüzün 6'ncı günü. Ankara'ya 140 kilometre kaldı, adım adım yaklaşıyoruz. Bizleri karşılayan Sivrihisar Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz. Yürüyüşümüze başladığımız sayıdan fazla olarak Ankara'ya varacağız" diye konuştu.

"SİZLERİN YANINDAYIZ"

CHP Sivrihisar İlçe Başkanı Faruk Ertaş da "Çok değerli Fernas işçileri sizleri Sivrihisar'da ağırlamaktan onur duyuyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizlerin devamlı yanınızdayız ve destekliyoruz. Başarılar diliyorum" dedi.

Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin de "Bizler de DİSK'e bağlı Enerji Sen işçileri olarak Ankara'ya başlatmış oldukları yürüyüşün 6'ncı gününde olan Fernas işçilerinin yanındayız. Onların güvencesizliğe karşı açmış oldukları bu bayrak, insanca yaşamak için, insanca çalışmak için başlatmış oldukları bu mücadele elbette ki bizim de mücadelemizdir diyoruz. Fernas işçilerin soluğu Fernas işçilerinin mücadelesi, onca saldırıya rağmen, onca baskıya rağmen, onca gözaltına rağmen iftar ve inatlla, kararla devam ediyorlar. Biz iyi biliyoruz ki direnenler elbette kazananlar olacaktır" şeklinde konuştu.

"AYAKLARIMIZ PATLASA DA SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

Emek ve demokrasi güçleri adına konuşan Bülent Nazım Yılmaz da "İşçi dostlarımızı, arkadaşlarımızı Eskişehir emek ve demokrasi güçleri adına selamlıyorum. Gerçekten aslında bazı tarihsel olaylar vardır ki kitleselliğinden, büyüklüğünden daha büyük anlam içerir" şeklinde konuştu.

Fernas şirketinde işten atılanlardan Durmuş Olgunsoy da direnişlerine sona kadar devam edeceklerini söyleyerek, "Dimdik ayakta durmaya sonuna kadar kararlıyız. Ayaklarımız patlasa da sonuna kadar gideceğiz" dedi.