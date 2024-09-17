Fernas Madencilik Genel Merkezi önünde eylem yapmak isteyen işçilere gözaltı!

Manisa Soma'dan Ankara'ya gelen Fernas Maden işçileri, AKP’li Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik Genel Merkezi önünde gözaltına alındı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nda (Bağımsız Maden İş) örgütlü Fernas Maden işçileri, sendikal hakları ve işçi sağlığı ve güvenliği için 26 Ağustos'ta Soma'da başlattığı direnişi Ankara'ya taşıdı.

İşçiler, AKP'li Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik Genel Merkezi önünde eylem yapmak istedi.

Haklarını arayan maden işçileri, kolluk kuvveti tarafından gözaltına alındı.

İşçilere uygulanan polis şiddetine tepki göstermek için bir işçi elektrik direğine çıktı.

Elektrik direğine çıkan işçi ikna edilmeye çalışılırken, olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans geldi.

23 GÜNDÜR DİRENİŞ SÜRÜYOR

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan ve AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik isimli şirkette çalışırken, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na (Bağımsız Maden İş) üye olduktan sonra işten çıkarılan 7 işçinin direnişi 23’ncü gününde.

Direnişi Ankara’ya taşıyan işçiler, dün de Çalışma Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Ardından Meclis önünde nöbet tutmak isteyen işçiler engellendi. Bunun üzerine işçiler, Yüksel Caddesi’nden Madenci Anıtı önüne yürüyerek basın açıklaması gerçekleştirdi.