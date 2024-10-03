Fernas Madencilik'in sahibi AKP'li vekilden skandal açıklama: Marjinal gruplar işçileri kışkırtıyor

Fernas Madencilik'in sahibi AKP'li Ferhat Nasıroğlu, Soma’dan Ankara’ya yüreyerek TBMM’de siyasi partilerle görüşen maden emekçilerini suçladı.

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te yedi işçi Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na (Bağımsız Maden İş) üye olduktan sonra işten çıkarılmıştı. Hem işten çıkarmaları hem çalışma koşullarını protesto eden işçiler eylem başlatmış, Soma’dan yürüyerek Ankara’ya gelmiş ve dün Meclis'te siyasi parti gruplarıyla görüşme yapmıştı.

Dün muhalefet partilerinin vekillerinin girişimiyle Meclis’e giren işçiler, bugün TBMM’de AKP’li vekillerle görüşerek taleplerini iletti. AKP’liler ‘İşçilere gün içerisinde dönüş sağlayacaklarını’ bildirdi. İşçiler de talepleri karşılanıncaya kadar Ankara’dan gitmeyeceklerini söyledi.

Madenin sahibi AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Şirkette yönetici olmadığını, siyasete girdikten sonra yöneticilik görevinden istifa ettiğini söyleyen Nasıroğlu, Bağımsız Maden İş Sendikası ve işçilerin görüşme taleplerine ilişkin de "Şirketin en üst düzeyindeki yöneticiler Soma'daydılar. Bu çalışan arkadaşlarımızı da davet ettiler. Çalışanlarla ilgili her zaman kapımız açıktır. Kimseye kapımız kapalı değil. Ama artniyetli bize parmak sallayan, bize hakaret eden insanlarla konuşmak istemiyoruz" dedi.

Nasıroğlu, "Haber sitelerinde ve konuyu medyatik hale getirmek amacıyla ismimle anılan, ülkesine ve toprağına değer katan saygıdeğer iş insanı babam Nejat Nasıroğlu tarafından kurulan Fernas İnşaat'ın Kınık'ta yer alan maden sahası ve işçileri gündemi meşgul etmektedir. Şirketin yöneticisi olmasam da konu medyada birleştirildiğinde açıklama yapmam gerekmiştir" dedi.

"DİSİPLİN SUÇU İŞLEDİKLERİ İÇİN İŞ AKİTLERİ FESHEDİLDİ

Maden şirketinin 10 yıldır Soma'da kömür havzasında üretim yaptığına değinen Nasıroğlu, şöyle devam etti:

"Soma'da kömür madenciliğinin önünde çığır açmış olduk. Burada 10 yıllık süreç içerisinde 2 bin 500 çalışan kardeşimiz var. İki ayrı maden projemiz var. Burada ürettiğimiz kömürün yüzde 34'ünü devlete vermekteyiz...Şimdiye kadar bizim toplamda Fernas'ın yaptığı yatırıma yaklaşık 6 milyar 700 milyon TL harcama yapmış durumda... Son dönemlerde sosyal medyada, televizyonlarda firmayla ilgili benimle ilgili dezenformasyon yapıldı. Niye bu hale geldi? Soma havzasında Fernas'ın çalıştığı iş yerinde 500 kişi çalışıyor. Burada da iş disiplinine uymayan bir grup çalışan kardeşlerimiz disiplin suçu işledikleri için iş akitleri feshedilmiş. Yasal haklarının ödemeleri yapılmış. Bunlar 5 kişidir. Bir kişinin de deneme süresinde uygun görülmediği için işe devam ettirilmemiş. Nasıl olduysa bu 5 kişi ciddi bir şekilde geliyorlar bu işletmenin önünde dışarıdan da birilerini çağırarak birden 60 kişiye çıkıyor, kapıyı kırarak işletmenin sahanın içerisini işgal ediyorlar. Bir işletmeyi yasal olmayan bir şekilde giriyorsanız bunun adı yasalarda bellidir."

İşçilerin sendikalı oldukları için işten çıkarılmadığını iddia eden Nasıroğlu, "Burada bizim iki projemizde 2 bin 100 sendikalı çalışanımız var. Bizim sendikalarla bir problemimiz yok. Sendikaların burada farklı niyetlerini ortaya koyuyor" dedi.

"SİYASİ FİGÜRLER ORTAYA ÇIKIYOR, ÇALIŞANLARI KIŞKIRTIYORLAR"

İşçilerin firmayı tehdit ettiklerini ileri süren Nasıroğlu şunları söyledi:

"Bazı siyasi figürler ortaya çıkıyor, çalışanları kışkırtıyorlar... Bizim 10 yıldır işletmemizin yolunu bilmeyen bazı siyasi figürler ortaya çıkıyor. İşçilerle beraber işletmeye yönelik hareketler yapılıyor. Bu arkadaşlarımızı yönlendiriyorlar. Arka planda bazı marjinal gruplar bu arkadaşlarımızı sürekli oyalıyor. Onlara umut veriyor. Onlarla biz görüşüyoruz. Çalışan arkadaşlarımızı kendi çalıştığı iş yerine karşı kışkırtıyorlar. Ailelerini, çocuklarını kışkırtıyorlar.

Bir yetkili sendika ortaya çıktı. Bizim firmamızla pazarlık yapacak noktada değil. 'Çalışma şartlarından, iş güvenliğinden şikayetçiyiz' diyorlar. Gerçeğe aykırı beyanlar var... Sosyal medyada beyanatlar veriliyor ve belli bir basın grubu da bunu sürekli işliyor."

"ÖLÜMLÜ KAZA YOK... YALAN VE TEZGAH"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın maden ocağında denetim yaptığını belirten Nasıroğlu, "Çalışma Bakanlığı iş güvenliği ile ilgili daha yeni yerinde inceleme yapıldı. Rapor gayet olumlu yeraltında çalışmaya engel hiçbir şey yok. Burada 5 yıldır çalışılmış. Bir tane ölümlü iş kazası yok. Bir uzuv kaybı, iş kazası yok. Burada demek ki iş güvenliği ile ilgili ciddi tedbirler vardır. Bu işi sabote etmek isteyen insanlar olabilir. Bunlar istisnaidir. Bu kesinlikle yalan ve tezgahtır" dedi.

"BİZ O PARMAK SALLAYANLARA BOYUN EĞMEYİZ"

Ocağın inşaat aşamasında olduğunu, üretime başlamadığını belirten Nasıroğlu, şunları söyledi:

"Yer altında çalışmak için en az iki asgari ücret almanız lazım. Veriliyor mu veriliyor... Bu işin arkasında iş barışını bozmaya çalışan bir zihniyet var. Kesinlikle bu iddia doğru değildir. Herkes hakkını alıyor.

En çok prim edilen şey... Bir yerde çalışan madenci, üreten bir işletme. Bunun karşısında siyaseten bir isim bunun piyasadaki algısı, 'çok çabuk satın alınabilir.' Öyle bir algı yaratılıyor ki sanki burada işçi kıyımı yapılıyor. Külliyen yalan. Birileri bize sosyal medyada parmak sallıyor biz o parmak sallayanlara boyun eğmeyiz buradan mesajımdır. Biz geçmişte böyle şeylerle karşılaştık. Evimize bombalar atıldı. Makinalarımız yakıldı, işçilerimiz kaçırıldı. Tehdit ve ölüm mektupları aldık. Asla geri adım atmadık. Üretime, yatırıma devam ettik. Parmak sallayanlara mesajım şudur, korkutamazsınız. Bizi ürkütemezsiniz. Türkiye yüzyılında bizler özel bir misyon üstlendik bu memleketi daha ileriye taşımak için çok çalışacağız."