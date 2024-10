Fernas Madencilik'in sahibi AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na bakanlıktan bir ihale daha

Fernas Madencilik'in sahibi AKP'li Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir ihale daha aldı. İhalenin anlaşma protokolü imzalanırken, direnişlerine 50'inci gününde devam eden Fernas işçilerinden Arif Doğan baygınlık geçirdi.

OdaTV'nin haberine göre; Fernas Madencilik isimli şirkette sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan madencilerin direnişi devam ederken, şirketin sahibi AKP'li Milletvekili Ferhat Nasıroğlu bir ihale daha aldı.



Fernas Şirketler Grubu'nun aldığı Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesi yapım protokolü Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uralaoğlu'nun da katılımı ile gerçekleştirilen resmi bir tören ile imzalandı.

FERNAS İHALEYİ 43 MİLYAR 483 MİLYON LİRA BEDELLE ALDI

2023 yılında yapılan 120 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol projesi ihalesini Fernas Şirketler Grubu KDV hariç 43 milyar 483 milyon 952 bin liralık teklif vererek almıştı. Fernas'ın aldığı ihale daha önce beş kez ertelenmişti.

MİLLETVEKİLİ, 'BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU ÜYESİ' VE FERNAS PATRONU NASIRLIOĞLU

Şirketi Fernas Madencilik'te direniş başladığı günden bu yana vekil kimliği ve aldığı ihalelerle sık sık gündem olan AKP Batman Milletvekili Fethat Nasırlıoğlu, aynı zamanda Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi.

Komisyonun görevi; "kendisine havale edilen konular üzerine görüşmeler yaparak çeşitli konularda yasa teklifleri oluşturmak ve mevcut yasaları değiştirmeyi önermek..." şeklinde tanımlanıyor. Bu kapsamda komiyon, Türkiye'nin "bayındırlık, imar ve iskân, haberleşme, elektronik haberleşme, elektronik ticaret, denizcilik, posta iş ve hizmetleri ile turizm alanlarındaki" düzenlemeleri inceliyor.

Yani "ulaştırma" denildiğinde bir çok alanda teması ve yetkisi olan Nasırlıoğlu'na açılan etki alanı dikkat çekici.

İŞÇİLERİN DİRENİŞİ 50'İNCİ GÜNÜNDE

Öte yendan talepleri karşılanmayan işçiler, 25 Eylül'de Soma'dan Ankara'ya doğru yürüyüş başlatmış, 2 Ekim'de Ankara'ya ulaşmıştı. Temelli’de polis tarafından engellenen Fernas işçileri, muhalefet milletvekillerinin otobüsü ile TBMM’ye götürülmüştü.

EYLEMLER DEVAM EDİYOR

Meclis'te AKP'li vekillere taleplerini ileten fakat sonuç alamayan Fernas işçileri, Kurtuluş Parkı’nda eylemlerinie devam etti.

İŞÇİLERE POLİS MÜDAHALESİ

Eylemlerinin 50'nci gününde Kurtuluş Parkı’ndan Enerji Bakanlığı'na yürümek isteyen madenciler polis müdahalesiyle karşılaştı. Müdahalenin ardından madenci Arif Doğan yere düşüp baygınlık geçirdi. Doğan, ambulansın gelmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BAKANLIKLA GÖRÜŞME TALEBİ

Yürüyüş öncesi düzenledikleri basın açıklamasında konuşan Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Fernas Madencilik'te ölümler yaşanmasın diye bakanlıkla bir daha görüşmek istediklerini belirttti.

Aksu, açıklamasında bugünkü direnişi Amasra Maden Katliamı'nda hayatını kaybeden 43 madenciye adadıklarını ifade etti.

VE AÇLIK GREVİ BAŞLADI

Fernas işçileri, bekleyişlerini sürdürdükleri Kurtuluş Parkı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istedi. Madenciler polisin engellemesiyle karşı karşıya kalmaları sonrası açlık grevi yapma kararı aldı.

Madenciler adına açıklamada bulunan işçiler, açlık grevi kararı aldıklarını Bağımsız Maden İş X hesabından yaptıkları açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Şu an itibariyle çözüm olana kadar buradan ayrılmıyoruz, yemek yemiyoruz, kimseyle görüşmüyoruz. Elimizden gelen her yolla derdimizi anlattık, görüşebildiğimiz herkesle görüştük, aşabildiğimiz her engeli aştık. Artık sadece çözüm bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Biz bugün Enerji Bakanlığı'na hazırladığımız raporu yüksek ölüm riski olduğuna dair Fernas'la ilgili hazırladığımız raporu teslim etmek ve bir denetim yapmalarını talep etmek üzere yola çıktık ancak yolumuz kesildi.

Yolumuzun kesildiği noktada yere yattık ve bu yolun açılması talebiyle işe başladık. Bir çözüm geliştirilmeden biz buradan kalkmamaya karar verdik. Buradaki pozisyonumuzu koruyacağız. En son madenciler 11'de bir poğaça yedi o zamandan bu zamana yemek yemediler.

Bir sonuç elde edene kadar yemek yememe kararı aldık. Açlık grevindeyiz, bunu duyurmak istiyoruz. Onlarca yazı, açıklama ve rapor yayımladık ama hiçbir çözüm elde edemedik. Mecliste grubu bulunan bütün partilerle görüşmeler yaptık. CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve MHP ile görüşmeler yaptık.

AKP Milletvekili Erol Keleş ve Mustafa Arslan'la görüşmeler yaptık. Onların hazırladığı rapor dışında görüşmeyi kabul eden AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'le de görüşmeler yaptık. Herkese her şeyi bütün açıklığıyla anlattık ve bizlere hakkımız dışında bir şey aradığımızı söyleyemediler.

Ancak bir çözüm yok. Bir çözüm istiyoruz. Çözüm olana kadar tek kelime etmeyeceğiz. Şu an ki pozisyonumuzdan geri adım atmayacağız. Tek bir lokma yemeyeceğiz. Ferhat Nasıroğlu, bu sorunun çözümü için sizin bu zamana kadar sürdürdüğünüz ters davranışın değişmesini istiyoruz. Tavır değiştirmediğiniz sürece biz geri adım atmayacağız."

"BİZİM TARAFIMIZ BELLİ BİZ MADENCİEN YANAYIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz işçilerin yanında olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Madencilik politikasının nasıl iflas ettiğini, nasıl işçiden yana olunmadığını gösteren acı bir gerçek. Bizim tarafımız belli biz madenciden yanayız. Devletin dara düştüğü zaman koşan sizlersiniz.

Kahramanmaraş depremleri olduğunda koşup varınızı yoğunuzu ortaya koyup canlar kurtaran sizlersiniz. Bugün sizin gibi kahramanları dinlememek için elinden geleni yapan AK Parti'li Milletvekili var.

İşçinin madencinin haklı inadı ve hak mücadelesi mutlaka sonuç verecek. Sonuç verene kadar da hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Maden işçisinin bu haklı mücadelesi sadece bugün değil yarınlara da ışık tutacak çok önemli bir mücadele. İktidar partisinin yetkilileri buraya baktığı zaman sadece şu anda ayakları çıplak yerde yatan maden işçilerini görmesinler.

Aynı zamanda memleketteki çocuklarını, evinde bir tencere kaynatamayan eşlerini, belki sağlık problemleri olan bakıma muhtaç büyüklerini de görsünler. Bu sadece Fernas işçilerine yapılan değil işçi sınıfına yapılan zulmün kanıtı. O nedenle bu mücadele çok büyük bir mücadele. Eğer bir çözüm olmazsa bu ateş, tüm Türkiye'nin yüreğinde yanan bir ateş olacak."