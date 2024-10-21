Fernas’ta madencilerin direnişi kazanım getirdi

Emek Servisi

53 gün boyunca hakları için mücadele eden Fernas Maden işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nda (Bağımsız Maden-İş) örgütlü işçiler, anayasal sendika hakları için yaklaşık iki aydır sürdürdükleri direnişlerinde, işverenle müzakereden kazanımla ayrıldı.

"Fernas İşvereni ve İşçileri" imzalı açıklama yayınlayan taraflar, işçilerin talep ettiği maaş artışı ile sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu. Sendikadan yapılan paylaşımda, "Bu sonuç madenciye ses olan bütün dostlarımıza armağanımızdır. Bütün işçi sınıfına ve emekçi halkımıza hayırlı olsun" denildi.

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Manisa Soma’da bulunan maden ocağında çalışan işçiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ve maaşların Soma ortalamasına yükseltilmesi talebiyle örgütlenmiş, sendikaya üye olan işçiler işten çıkarılmıştı. 53 günlük direnişleri boyunca kolluk şiddetine, gözaltına ve tehditlere maruz bırakılan işçiler, Soma’dan Ankara’ya yalınayak yürüyerek taşıdıkları mücadelelerinde son olarak açlık grevine başlamıştı.