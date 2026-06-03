Ferrari, Charles Leclerc ile sözleşme yeniledi

Formula 1’in en köklü takımlarından Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile yola devam etme kararı aldı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Leclerc’in gelecek sezonlarda da Ferrari adına yarışmayı sürdüreceği duyuruldu. Böylece 2019’dan bu yana kırmızı otomobilin direksiyonunda yer alan Leclerc’in takımdaki geleceğine ilişkin süreç resmiyet kazandı.

"BİR TAKIMDAN FAZLASI"

Sözleşme yenilemesinin ardından açıklamalarda bulunan Charles Leclerc, Ferrari ile devam etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Leclerc yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ferrari ile bu yolculuğu sürdürmekten daha mutlu olamazdım. Ferrari benim için her zaman sadece bir takımdan çok daha fazlası oldu.

Çocukluğumdan beri sevdiğim ve bir parçası olmayı hayal ettiğim takım burası. Bu takım artık benim için ikinci bir aile haline geldi”

HEDEF: ŞAMPİYONLUK

Monakolu pilot, Ferrari ile ortak hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu vurguladı. Leclerc, “Ortak hedefimiz olan Dünya Şampiyonluğu’nu yeniden Maranello’ya getirmek için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

2016 yılında Ferrari Sürücü Akademisi’ne katılan Leclerc, 2019 sezonundan bu yana Formula 1’de Ferrari adına yarışıyor.

Takımın uzun vadeli planları içinde önemli bir yere sahip olan 28 yaşındaki pilot, yeni sözleşmesiyle birlikte kırmızıların şampiyonluk hedefindeki ana isimlerden biri olmayı sürdürecek.