Ferrero alımı durdurmuştu: Fındık ihracatında dev gerileme

Dünyadaki fındığın yaklaşık 4’te 1’ini satın alan Ferrero’nun Türkiye’de üretimi durdurmasının ardından ihracatta dev düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

Türkiye, yılın ocak-ekim döneminde fındık ihracatından 1 milyar 813 milyon 94 bin dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Ekim 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 813 milyon 94 bin dolar karşılığında 205 bin 757 ton fındık satıldığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde yapılan 252 bin 796 ton fındık ihracatından ise 2 milyar 53 milyon 899 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Fındık ihracat sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen 1 Eylül ile 31 Ekim arasında ise 351 milyon dolar 653 bin 975 bin dolar gelir elde edildi.

​​​​​​​Toplamda ise 31 bin 465 ton fındık satıldığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde yapılan 64 bin 199 ton fındık ihracatından 515 milyon 581 bin 846 dolar gelir sağlandığı kaydedilmişti.

ÜRETİCİ DE DERTLİ

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2025 yılı fındık alım fiyatının serbest piyasa koşullarının çok altında kaldığını belirterek, “Devlet adına müdahil fındık alımı yapan TMO, alım fiyatını piyasa koşullarına göre güncellemeli ya da üretici lehine kampanyayı sonlandırmalıdır” dedi.

Karan, “Devletin 200 liraya fındık aldığı bir noktada, tekelci firma da bu fiyatı referans alarak piyasayı baskı altına alıyor. Bu referansı ortadan kaldırmak devletimizin sorumluluğudur” diye konuştu.

ÜÇTE BİRİNİ FERRERO ALIYOR

Türkiye’de yıllık ortalama 700 bin ton fındık hasadı yapılırken bunun üçte birini Ferrero’nun satın aldığı biliniyor.

Ferrero, artan fiyatlar karşısında Türkiye’den alımları durdurarak daha önce üretimi teşvik ettiği Şili ve ABD gibi alternatif tedarikçilere yöneldi.

Ferrero Hazelnut Company Genel Müdürü Marco Botta, Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Bu yıl uzun vadeli bir stoklamamız var, acelemiz yok” dedi.

Haberde, Türkiye’deki üreticiler ile aracılar arasında “bekleyiş savaşı” yaşandığı da vurgulandı.